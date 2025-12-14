Advertisement
भैया एक प्लेट कुरकुरे MOMO लगाना! कहीं आप भी तो नहीं 3 दिन पुराना खा रहे हैं मोमोस? खबर पढ़ते ही फटी रह जाएंगी आंखें

MP News: जिस मोमो को आप चटकारे लेकर खाते हैं, वह अंदर ही अंदर आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. जिस मोमो को आप ताजा समझकर तीखी चटनियों के साथ खाते हैं, वह दरअसल 2-3 दिन पुरानी होती है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 14, 2025, 05:00 PM IST
Ratlam Street Food Momo Inspection: आजकल हर कोई स्ट्रीट फूड का दीवाना है. भूख हो या न हो, लेकिन मसालेदार स्ट्रीट फूड के लिए जगह बन ही जाती है. मोमोस एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो हर किसी को पसंद आता है. हालांकि, रतलाम में हुए फूड इंस्पेक्शन में स्ट्रीट फूड की ऐसी पोल खुली है जो आपको दंग कर देगी. अगर आप मोमो लवर हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें.

शहरभर में स्ट्रीट फूड पर जांच
रतलाम में कलेक्टर मीशा सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा स्ट्रीट फूड को लेकर सख्त जांच अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे में मोमोस को लेकर कलेक्टर ने विशेष निर्देश दिए हैं, जिसके बाद शहरभर में स्ट्रीट फूड दुकानों की किचन और साफ-सफाई की गहन जांच की गई है. जांच में कई दुकानों के हाल बद से बदतर पाए गए हैं, खासकर मोमोस की किचन में भारी गंदगी देखने को मिली है.

मोमो की सारी सच्चाई खुली
मोमो खाने वालों को यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि वे जिस मोमो को ताजा समझकर खा रहे हैं, वह कई दिनों पुरानी होती है. मोमो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सब्जियां खुले में और गंदे स्थानों पर रखी पाई गई हैं. दुकानों पर मोमोस पहले से बनाकर फ्रीजर में स्टोर किए हुए मिले हैं. मोमोस की ऐसी भयावह तस्वीर सामने आने के बाद मोमोस के सैंपल लिए गए हैं और जहाँ-जहाँ गंदगी पाई गई, वहाँ दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं.

मिल रहा आपकी आँखों को धोखा
जिस मोमो को आप अपनी आँखों के सामने स्टीम और फ्राई होते देखते हैं और आपको लगता है कि यह बिल्कुल ही फ्रेश है, तो आपकी आँखों को धोखा दिया जा रहा है. कई दुकानों पर मोमोस रोज ताजे नहीं बनाए जाते, बल्कि एक साथ 2 से 3 दिन के लिए तैयार कर लिए जाते हैं और फिर फ्रीजर में रख दिए जाते हैं. मौजूदा स्थिति को देखते हुए खाद्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि स्ट्रीट फूड खाते समय साफ-सफाई पर ध्यान दें और संदिग्ध स्थिति दिखने पर तुरंत शिकायत करें. रिपोर्ट: चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.  मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

