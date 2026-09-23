पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी: HC ने कहा- 30 सितंबर को हाजिर हों, जानिए मामला

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेशों की अनदेखी करने पर पन्ना जिले की कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी करते हुए पन्ना के पुलिस अधीक्षक (SP) को आदेश दिया है कि वे वारंट का पालन सुनिश्चित करें और 30 सितंबर को कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश करें.
नियमितीकरण से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला रिटायर्ड कर्मचारी जे. ए. अंसारी के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ है. अंसारी ने अपनी मांगों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पन्ना कलेक्टर को 90 दिनों के भीतर मामले का समाधान करने का स्पष्ट निर्देश दिया था. जब तय समय-सीमा खत्म होने के बावजूद कलेक्टर ने कोई फैसला नहीं लिया, तो याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की.
जस्टिस विवेक जैन ने जताई नाराजगी
जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच के सामने इस अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही और कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन पर गहरी नाराजगी जताई. कोर्ट ने साफ किया कि न्यायिक आदेशों का पालन न करना बहुत गंभीर मामला है, इसीलिए पन्ना कलेक्टर के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की गई है.
जानिए पूरा मामला
यह अवमानना याचिका रिटायर्ड कर्मचारी जे.ए. अंसारी ने दायर की थी, जो पन्ना कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर थीं. उन्होंने पहले नियमितीकरण की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 13 अगस्त, 2025 को मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनकी अर्ज़ी पर 90 दिनों के भीतर फैसला लिया जाए. पन्ना कलेक्ट्रेट इस कोर्ट के आदेश का पालन करने में नाकाम रहीं, जिसके बाद उन्होंने अवमानना याचिका दायर की.
छिंदवाड़ा के SP के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
वहीं इससे पहले हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा के SP के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट ने वारंट को लागू करने की जिम्मेदारी जबलपुर रेंज के IG प्रमोद वर्मा को सौंपी है और SP को 1 अक्टूबर, 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
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