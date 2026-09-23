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पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी: HC ने कहा- 30 सितंबर को हाजिर हों, जानिए मामला

Panna News: पन्ना की कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. यह कार्रवाई नियमितीकरण से जुड़े मामले में नोटिस का जवाब न देने के कारण की गई है. उन्हें 30 सितंबर को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

Written ByKuldeep BabeleEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 23, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:05 AM IST
पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी: HC ने कहा- 30 सितंबर को हाजिर हों, जानिए मामला

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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