पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी: HC ने कहा- 30 सितंबर को हाजिर हों, जानिए मामला

जानिए पूरा मामला

यह अवमानना ​​याचिका रिटायर्ड कर्मचारी जे.ए. अंसारी ने दायर की थी, जो पन्ना कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर थीं. उन्होंने पहले नियमितीकरण की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 13 अगस्त, 2025 को मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनकी अर्ज़ी पर 90 दिनों के भीतर फैसला लिया जाए. पन्ना कलेक्ट्रेट इस कोर्ट के आदेश का पालन करने में नाकाम रहीं, जिसके बाद उन्होंने अवमानना ​​याचिका दायर की.