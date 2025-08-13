'हवाई जहाज दिलवाइए कलेक्टर साहब', खेत जाने के लिए किसानों ने की अनोखी डिमांड, चौंक गए अधिकारी
Ashoknagar News-अशोकनगर में जनसुनवाई में कलेक्टर से किसान ने अनोखी डिमांड रख दी. किसानों ने प्रशासन से हवाई जहाज की मांग कर दी, ताकि वे अपने खेत पर जा सकें. किसानों का कहना है कि दबंगों ने खेत पर जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से रास्ता बंद है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:43 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के अशोकनगर में कलेक्टर की जनसुनवाई में किसानों ने एक ऐसा आवेदन दिया जिसे पढ़कर अधिकारियों के होश उड़ गए. आवेदन को पढ़ते ही अधिकारी हक्का-बक्का रह गए. इस आवेदन में किसानों ने प्रशासन से हवाई जहाज की मांग कर दी. इसमें किसानों ने लिखा  की अपनी जमीन से रास्ता न मिले तो क्या किया जाए. उड़ने की सोची जाए. किसानों ने मांग करते हुए कहा कि यदि रास्ता जमीन पर नहीं मिल रहा हो तो खेत पर जाने के लिए हवाई जहाज दिला दो. 

किसानों का कहना है कि खेत जाने वाले रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है. 

दबंगों ने रास्ता किया बंद 
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन किया गया. जिसमें गांव रातीखेड़ा के किसान नन्नूलाल अहिरवार, दरयाओ यादव, मुकेश पाल और महेंद्र यादव ने कलेक्टर को लिखित में शिकायती आवेदन दिया. जिसमें कहा क दबगों ने उनके खेतों तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है. इस वजह से वे खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. 

कई बार लगा चुके हैं गुहार
पीड़ित किसानों ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि गांव के भगवत अहिरवारी और उसके बेटों ने अपने खेत की तारबंदी कर दी है. इससे बाकी किसान अपने खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि एसडीएम, तहसीलदार और जनसुनवाई तक कई बार गुहार लगा चुके हैं. लेकिन अभी तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है, अभी तक भी रास्ता बंद है. 

हवाई जहाज दिलाने की मांग की
किसानों का कहना है कि पारंपरिक रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिस वजह से अपने खेतों तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. जिससे समय पर हम अपने खेत नहीं पहुंच पा रहे हैं, देरी के चलते फसलें नष्ट हो रही हैं. ग्रामीणों ने ज्ञापन में कलेक्टर से कहा कि अगर जमीन से खेत तक नहीं जा सकते, तो कृपया हमें हवाई जहाज दिलवा दीजिए, ताकि हम उड़कर खेतों तक पहुंच सकें. 

