एशिया कप-2025 फाइनल का जोश, शनिदेव धाम में हवन-पूजन के साथ गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे

Asia Cup final India vs Pakistan Match: राजनांदगांव में एशिया कप के फाइनल मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर है. आज भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे और पूरे शहर में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जोश देखने लायक है. लोग सुबह से ही टीवी और मोबाइल पर मैच की लाइव अपडेट्स की तैयारी में जुटे हैं. शहरवासियों का कहना है कि यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं, बल्कि देशभक्ति और गर्व का प्रतीक भी है. हर मोहल्ले में टीम इंडिया की जीत के लिए चर्चा हो रही है, बच्चे और बड़े दोनों ही टीम के लिए नारे लगा रहे हैं.

वहीं स्थानीय लोगों ने शनिदेव मंदिर में इंडिया-पाकिस्तान मैच में भारत की जीत के लिए हवन पूजन का आयोजन किया गया. जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. इस दौरान मंदिर परिसर में भारत माता की जय के नारे लगे. वहीं लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए. नवरात्र के बीच आयोजित इस हवन ने माहौल को और भी ऊर्जावान बना दिया. लोगों का कहना है कि आज टीम इंडिया मैदान पर उसी शौर्य और जज्बे के साथ खेलेगी, जैसा हमारी सेना ने दिखाया है.

खिलाड़ियों के नाम का जयघोष

मंदिर में लोगों ने तिरंगा लहराया और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के नाम का जयघोष किया. शहरवासियों का मानना है कि भारत इस बार फाइनल में करारा जवाब देगा और ट्रॉफी अपने नाम करेगा. उत्साही लोगों का कहना था कि पाकिस्तान अपनी छाती पीटेगा और टीवी सेट तक तोड़ देगा, लेकिन भारत कभी झुका नहीं है और ना कभी झुकेगा. पूरे शहर का यह नजारा दर्शा रहा था कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि देशभक्ति और जज्बे का संगम है. (रिपोर्टः किशोर शिल्लेदार, राजनांदगांव)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "राजनांदगांव" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!