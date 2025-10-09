जबलपुर में 'लव जिहाद'! असलम ने 'अरिवंद' बनकर की दोस्ती, 5 साल तक किया दुष्कर्म

MP News-मध्यप्रदेश के जबलपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां असलम ने अरविंद बनकर शादीशुदा महिला से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी पिछले 5 सालों से धोखा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो उसके साथ मारपीट की गई और चुप रहने की धमकी भी दी. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

असलम ने अरविंद बनकर की दोस्ती

पीड़िता ने बताया कि वह रिछाई कमर्शियल क्षेत्र में साधना मेमर्स में सीमेंट की बोरी बनाने की काम करती थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां काम करने वाले असलम खान से हुई, उसने अपना नाम अरविंद रघुवंशी बताया. धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुए. इस दौरान असलम उर्फ अरविंद ने उससे शादी करने का वादा भी किया.

फर्जी आधारकार्ड का किया इस्तेमाल

असलम खान ने अरविंद रघुवंशी नाम का फर्जी आधारकार्ड का इस्तेमाल किया और पीड़िता के मकान मालिक से सांठ-गांठ कर उसके साथ रहने लगा. इस दौरान असलम उर्फ अरविंद लगातार पीड़िता का दैहिक शोषण करने लगा. जब युवती को पता चला कि वह अरविंद नहीं असलम है, तो उसने उसका विरोध किया पर असलम ने उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी. इतना ही नहीं उसने युवती पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया. जब युवती इस बात के लिए तैयार नहीं हुई तो असलम उसे मारपीट कर उत्तरप्रदेश के फतेहपुर भाग गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने किया मामला दर्ज

पीड़िता ने अधारताल थाने पहुंच कर मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने सामान्य मारपीट का मामला दर्ज कर पीड़िता को भगा दिया. थाने में पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़िता ने हिन्दू धर्म सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें-दमोह में मिली1000 साल पुरानी मूर्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत कई प्रतिमाएं

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Jabalpur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!