चलती बस में शर्मनाक घटना, ठरकी प्रोफेसर ने महिला के साथ की गंदी हरकत, पीड़िता ने चुपके से बनाया वीडियो

Maihar Viral Video: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां चलती बस में एक प्रोफेसर ने महिला के साथ अश्लील हरकतें कीं. बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब पीड़िता सतना से अमरपाटन की यात्रा कर रही थी, और रास्ते में प्रोफेसर उसके पास आकर बैठ गया. साहस दिखाते हुए पीड़िता ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो अब इस मामले में एक अहम सबूत के तौर पर सामने आया है. अमरपाटन बस स्टैंड पहुंचने पर महिला सीधे पुलिस थाने गई और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई.

प्रोफेसर ने महिला के साथ की गंदी हरकत

रिपोर्ट्स के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आलोक कुमार सिन्हा मैहर के अमरपाटन स्थित सरकारी कॉलेज में पदस्थ है. यह घटना तब हुई जब महिला सुबह के समय सतना से अमरपाटन के लिए बस से यात्रा कर रही थी. भटनवारा के पास जब महिला के बगल वाली सीट खाली हुई, तो आरोपी प्रोफेसर वहां आकर बैठ गया और कथित तौर पर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा. घबराने के बजाय पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और प्रोफेसर की हरकतों को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

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पीड़िता ने चुपके से बनाया वीडियो

अमरपाटन बस स्टैंड पर उतरने के बाद महिला तुरंत अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस स्टेशन गई और सबूत के तौर पर वह वीडियो पुलिस को सौंप दिया. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. डॉ. आलोक कुमार सिन्हा के खिलाफ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. स्टेशन इंचार्ज ने बताया कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है, और यदि आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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