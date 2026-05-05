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मैहर में नवविवाहिता को ला रही ऑटो पलटी, आधा दर्जन ये ज्यादा घायल, दुल्हन जख्मी

Maihar News: मैहर जिले के अमरपाटन क्षेत्र में नवविवाहिता को लेकर जा रही एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दुर्घटना में दुल्हन समेत परिवार के छह से ज्यादा सदस्य घायल हो गए, और उनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 05, 2026, 06:55 AM IST
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मैहर में नवविवाहिता को ला रही ऑटो पलटी, आधा दर्जन ये ज्यादा घायल, दुल्हन जख्मी

Maihar News: मध्य प्रदेश के मैहर जिले के अमरपाटन इलाके में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है. एक ऑटो जिसमें एक नई-नवेली दुल्हन सवार थी बेकाबू होकर पलट गई. यह हादसा तब हुआ जब दुल्हन अपनी विदाई के बाद रामनगर से अपने ससुराल चोरहटा जा रही थी. रास्ते में अमरपाटन में सेमरा पानी की टंकी के पास ड्राइवर अचानक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण ऑटो सड़क पर ही पलट गई.

दुल्हन समेत कई घायल, दो की हालत नाजुक
यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई, और वहां मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े. बड़ी तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों ने ऑटो से सभी घायल व्यक्तियों को बाहर निकाला और उन्हें अमरपाटन के सिविल अस्पताल पहुंचाया. इस दुर्घटना में परिवार के छह से अधिक सदस्य जिनमें दुल्हन भी शामिल है घायल हो गए, और उनमें से दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: सड़कों पर ‘चलती मौत’! ट्रैक्टर-लोडिंग में जान हथेली पर रखकर सफर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

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विदाई के बाद घर लौटते समय हादसा
रिपोर्ट्स के अनुसार दुल्हन के परिवार के सदस्य दुल्हन की विदाई की शुरुआती रस्में पूरी करने के बाद एक ऑटो में रामनगर से चोरहटा की ओर जा रहे थे. सफर के दौरान अमरपाटन में सेमरा वॉटर टैंक के पास ऑटो अचानक बेकाबू हो गई और सड़क पर पलट गई. यह हादसा इतना जोरदार था कि घटनास्थल पर तुरंत ही अफरा-तफरी मच गई और लोग चीखने-चिल्लाने लगे. इस घटना के बाद आस-पास मौजूद स्थानीय लोग मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़े. उन्होंने घायल लोगों को बाहर निकालने में मदद की और उन्हें अमरपाटन के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

डॉक्टरों के अनुसार दो घायल व्यक्तियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, और उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर किए जाने की संभावना है. इस दुर्घटना के कारण इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

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