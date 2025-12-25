Advertisement
भोपाल में पेड़ों से क्यों चिपक रहे लोग? जानिए क्या है चिपको आंदोलन

Bhopal Tree Cutting Protest: भोपाल में 10 लेन अयोध्या बायपास के लिए हो रही वृक्ष कटाई के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए. इस बीच एनजीटी ने करीब 8 हजार पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, जिससे 16 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर संकट के बादल छा गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:51 PM IST
भोपाल में पेड़ों से क्यों चिपक रहे लोग?
Bhopal Save Trees: भोपाल में पर्यावरण बचाने की मुहिम अब सड़क पर उतर आई है. पेड़ों की कटाई के विरोध में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को शहर में एक भावुक और अनोखा नजारा देखने को मिला, जब लोगों ने प्रस्तावित 10 लेन बायपास निर्माण के लिए हो रही वृक्ष कटाई के खिलाफ पेड़ों से चिपककर विरोध जताया. इतना ही नहीं, पहले से कट चुके पेड़ों को श्रद्धांजलि देकर लोगों ने अपना गुस्सा और दर्द जाहिर किया.

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह पेड़ काटे जाते रहे तो शहर को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी. प्रदूषण का स्तर और तेजी से बढ़ेगा, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा. वन्य और पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि अयोध्या बायपास चौड़ीकरण के नाम पर हजारों हरे-भरे पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है. इसी चिंता के चलते लोग सड़कों पर उतर आए हैं और किसी भी कीमत पर पेड़ों को बचाने की मांग कर रहे हैं.

निर्माण एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ी
इस बीच पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अहम फैसला सुनाया है. एनजीटी ने भोपाल के अयोध्या बायपास चौड़ीकरण के लिए हरे पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 8 हजार पेड़ों को काटा जाना था. एनजीटी के इस आदेश के बाद प्रशासन और निर्माण एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं.

भविष्य पर संकट के बादल
एनजीटी के आदेश के चलते करीब 16 किलोमीटर लंबे 10 लेन अयोध्या बायपास चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं. हालांकि बिना हरे पेड़ों को काटे सड़क चौड़ीकरण का काम जारी रहने की बात कही जा रही है. सुनवाई के दौरान एनजीटी ने साफ शब्दों में कहा कि नियम पहले आते हैं, प्रोजेक्ट बाद में. इस सख्त टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण से समझौता अब आसान नहीं होगा.

save trees

