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'दान पात्र से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था चोरी हुई है...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भड़के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर बागेश्व धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दोषियों को कानून के साथ भगवान का भी दंड मिलेगा. मामले में एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है.

Written ByPooja
Published: Jun 27, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:12 AM IST
'दान पात्र से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था चोरी हुई है...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भड़के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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