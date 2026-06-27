'दान पात्र से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था चोरी हुई है...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भड़के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

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Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर बागेश्व धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर नें चोरी करने वालों रो सिर्फ कानून का ही नहीं, बल्कि भगवान के न्याय का भी सामना करना पड़ेगा. इंडोनेशिया के जकार्ता में भक्तों को प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा कि त्रेतायुग में माता सीता का हरण करने वाले रावण का कुल नष्ट हुआ था, राम मंदिर में चोरी करने वालों को भगवान महादंड देंगे.
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि, हमें जानकारी मिली है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है. जांच के दौरान कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि, 'सच बोलना उनका कर्तव्य है और जो कोई भी राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान को चुराएगा, उसे कानून और ईश्वर दोनों से कड़ी सजा मिलेगी. इस मामले में और जांच होनी चाहिए और भी लोग पकड़े जाएंगे. यकीन मानिए और लोग भी पकड़े जाएंगे.' आगे उन्होंने कहा कि, 'हम सच बोल रहे हैं. जिसे बुरा लगे, वह बुरा माने हमारा काम सच बोलना है. मैं बस इतना कह सकता हूं.
#WATCH | Jakarta, Indonesia: On the alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement issue, Bageshwar Dham Peethadhish Dhirendra Krishna Shastri says, "Ravana only abducted Mata Janaki, but the faith of lakhs of people has been stolen from the Ram Mandir donation box... I… pic.twitter.com/WZcF1tq7G2
— ANI (@ANI) June 26, 2026
क्या है पूरा मामला?
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में SIT की रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज की गई है. ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पुलिस ने आठ लोगों को आरोपी बनाया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों में बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी और काउंटिंग इंचार्ज सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव और राम शंकर यादव (उर्फ टिन्नू) शामिल हैं. वहीं इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है.
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