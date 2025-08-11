अब आयुष्मान योजना के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, दमोह में यहां मुफ्त में बन रहे हैं कार्ड
अब आयुष्मान योजना के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, दमोह में यहां मुफ्त में बन रहे हैं कार्ड

MP News: दमोह प्रशासन मुफ्त में श्रमिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रही है. भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए हितग्राहियों को एक पैसा भी नहीं देना होगा. आयुष्मान कार्ड  बनवाने की प्रक्रिया बिल्कुल ही मुफ्त है और इससे लाभार्थी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:43 PM IST
Damoh Ayushman Card: दमोह प्रशासन एक नई पहल के साथ आई है. यहां आयुष्मान कार्ड सरकारी दफ्तरों में नही बल्कि सड़क पर बनाए जा रहे हैं. सड़कों पर शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड तैयार किया जा रहा है और ऑन द स्पॉट ही कार्ड को प्रिंट कर हितग्राहियों को दिया भी जा रहा है. दमोह प्रशासन की इस पहल से अब बुजुर्गों और श्रमिको को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बगैर ही आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सकेगा.

आयुष्मान कार्ड के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
अब आयुष्मान कार्ड बनावाने के लिए घंटो-घंटो सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दमोह प्रशासन की नई पहल ना सिर्फ दमोह के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदावन है बल्कि श्रमिकों के लिए भी एक बहुत अच्छी योजना है. शहर में सड़कों पर लगाए गए शिविरों में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाकर उन्हें दिए जा रहे है. शिविर उन स्थानों पर लगाए जा रहें जहां सुबह से श्रमिक या मजदूर जमा होते है. 

कर्मचारी खुद बना रहें कार्ड
शहर के ऐसे स्थान जहां सुबह से ही मजदूरों की भीड़ लगती है, उन इलाकों में  योजना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचते है और श्रमिको के कार्ड बना रहे हैं. दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर खुद इस काम की मॉनिटरिंग कर रहे है . सुधीर कोचर  ने बताया कि कार्ड बनाने की प्रक्रिया मंगलवार और शुक्रवार को छोड़ कर बाकी के दिन बनाई जा रही है. कार्ड बनाने वाले हितग्रही सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक शिविर तक पहुंच कर अपना-अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं. खास बात ये है कि कार्ड बनवाने के लिए किसी तरह की फी नहीं वशूली जाएगी. कार्ड बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल ही मुफ्त है. 

मिलेगा 5  लाख तक का मुफ्त इलाज
कलेक्टर ने आगे बताया कि प्रशासन की इल पहल से आम मजदूरों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भटकना नही पड़ेगा. वहीं 70 साल की उम्र वाले बुजुर्गों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा वो भी यहां आकर अपने कार्ड बनवा सकते है. सबसे खास बात ये है कि भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाने से हितग्रहियों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलेगी. आयुष्मान कार्ड के तहत, योजना के लाभार्थी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं. कार्ड बनवाने के लिए हितग्रहिकों को मौके पर अपना आधार कार्ड और समग्र आईडी लेकर पहुंचना है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, Z मीडिया, दमोह

