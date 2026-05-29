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'पेपर लीक हो जाते हैं, पर कभी चुनाव लीक नहीं होते...' NEET पेपर लीक पर भड़के बाबा बागेश्वर

MP News-बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जब सिस्टम की लापरवाही से पेपर लीक होता है, तो अगली बार की फीस माफ होनी चाहिए ताकि सिस्टम को अपनी गलती का अहसास हो.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 29, 2026, 09:21 PM IST
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'पेपर लीक हो जाते हैं, पर कभी चुनाव लीक नहीं होते...' NEET पेपर लीक पर भड़के बाबा बागेश्वर

Dhirendra Shastri Big Statement-बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण कथा के दौरान उन्होंने पेपर लीक से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों की पीड़ा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की. युवाओं को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने एक चौपाई माध्यम से कहा, हारियो न हिम्मत, बिसारियो न नाम. भगवान और सफलता खोजने से नहीं, खो जाने से मिलती है. खो जाने का मतलब डूब जाना होता है. 

'चुनाव क्यों नहीं होते लीक'
बाबा बागेश्वर ने कथा के दौरान नीट परीक्षा पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों कुछ बच्चे-बच्चियां उनसे मिलने आए थे, जिनका मन इस घटना से बहुत दुखी था. जब उन्होंने बच्चों से उनकी उदासी का कारण पूछ, तो उन्होंने बताया कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है. इस पर तंज कसते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, पेपर लीक हो जाते हैं, पर कभी चुनाव लीक नहीं होते हैं. उन्होंने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि काश कभी नेताओं के वोट भी लीक हो जाएं. 

गरीब परिवारों के दर्द को किया बयां
बाबा बागेश्वर ने भारत सरकार से विशेष निवेदन करते हुए कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना लेकर बड़ी कठिनाई से फीस भरते हैं. कई माता-पिता रात-दिन खेती, मजदूरी और भारी कर्ज लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब कोई पेपर लीक होता है, तो वह केवल छात्रों का नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार के सपने के साथ-साथ उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा और दर्दनाक प्रभाव पड़ता है.

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जुर्माने के तौर पर माफ हो अगली फीस
बाबा बागेश्वर ने साफ शब्दों में कहा, इसमें गलती विद्यार्थियों की नहीं, बल्कि सिस्टम की गलती है. इसलिए सिस्टम को यह दंड मिलना चाहिए कि पीड़ित छात्रों की अगली बार की परीक्षा फीस पूरी तरह माफ होनी चाहिए. जब गलती सिस्टम की है, तो इसका हर्जाना भी सिस्टम ही भुगते. जब सिस्टम खुद इस नुकसान को भुगतेगा, तब जाकर उसे अपनी बड़ी गलती का अहसास होगा.

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