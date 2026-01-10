Advertisement
किडनी तक बेच दूंगा, पर धर्म मत छोड़ना... कथा में भावुक हुए बाबा बागेश्वर, हिंदुओं से की खास अपील

MP News-बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कथा के दौरान हिंदुओं से भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी बेच दूंगा, लेकिन तुम गरीबी या इलाज के लिए अपना धर्म परिवर्तन मत करना. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल कथा करना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:02 PM IST
Dhirendra Shastri Statement-महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में आयोजित श्रीराम कथा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर अपने तीखे और भावुक संबोधन से समाज को झकझोर दिया. कथा के दूसरे दिन धीरेंद्र शास्त्री ने धर्मांतरण, मंदिरों की सरकारी अधीनता और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर खुलकर अपनी बात रखी. कई विषयों को लेकर कथा के दौरान लोगों से अपील भी की. 

सेवा वाला बाबा बनने का संकल्प
बागेश्वर महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका लक्ष्य केवल कथा करना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है. उन्होंने घोषणा की हमें सेवा वाला बाबा बनना है. कथाओं के माध्यम से जो भी धन प्राप्त होता है, उससे हम भव्य मंदिर नहीं बल्कि अत्याधुनिक अस्पताल बनवा रहे हैं. उन्होंने इसके पीछे का गंभीर कारण बताते हुए कहा कि अक्सर गरीबों को मुफ्त इलाज का लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है. बाबा ने भावुक होकर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी तक बेच दूंगा, लेकिन तुम गरीबी या इलाज की मजबूरी में अपना धर्म मत छोड़ना. 

बाबा बागेश्वर हुए भावुक
कथा के दौरान महाराज ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने एक विधवा महिला और 8 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं रूह कंपा देने वाली हैं. उन्होंने कहा यह सिर्फ हिंदू-मुस्लिम का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों, उनकी जमीनों और मकानों की सुरक्षा का सवाल है. इसी चिंता के कारण हम रातों को सोते नहीं और पदयात्राएं कर रहे हैं. 

मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भारत सरकारी से एक बड़ी मांग करते हुए कहा कि देश के मंदिरों को सरकारी अधीनता से मुक्त किया जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया के देश में हजारों करोड़ के मंदिर मौजूद हैं और हिंदुओं के चढ़ावे से केवल मंदिर बड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या इससे धर्मांतरण रुक पा रहा है. उन्होंने आह्वान किया कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावे के पैसे का उपयोग गरीब हिंदू बेटियों के घर बसाने, उनकी शादी कराने और समाज के कल्याणकारी कार्यों में होना चाहिए. 

हिंदू एकता का आह्वान
महाराज ने भक्तों से अपील की कि वे केवल आस्था तक सीमित न रहें, बल्कि अपने अस्तित्व और धर्म की रक्षा के लिए जागरूक बनें. उन्होंने कहा कि जब तक समाज का हर गरीब व्यक्ति सुरक्षित और सशक्त नहीं होगा, तब तक धर्म की रक्षा अधूरी है.

mp news, baba bageshwar news, dhirendra shastri news

