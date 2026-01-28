Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3088832
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'यहां न कोई अगड़ा और न कोई पिछड़ा…'बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री, एकता पर दिया जोर

Baba Bageshwar: UGC कानून को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक अहम बयान दिया है. मुंबई के भिवंडी में एक मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने समानता और एकता पर ज़ोर दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'यहां न कोई अगड़ा और न कोई पिछड़ा…'बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री, एकता पर दिया जोर

Dhirendra Shastri Statement: UGC कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई के भिवंडी में एक बड़ा बयान दिया. मंच से बोलते हुए उन्होंने समानता और राष्ट्रीय एकता की वकालत करते हुए कहा कि भारत में किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऊंची और नीची  (अगड़े-पिछड़े) जातियों के बीच का भेदभाव खत्म होना चाहिए, और सभी को सिर्फ़ भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए. उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो समाज को बांटने के बजाय एकजुट करें.

बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री
बाबा बागेश्वर ने कहा कि 'भारत में किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए, बल्कि समानता ही देश की पहचान होनी चाहिए. भारत में ऊंची और नीची जातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. सिर्फ़ भारतीय होने की भावना होनी चाहिए'. उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की और कहा कि 'भारतीयों को बांटने की नहीं, बल्कि उन्हें एकजुट करने की ज़रूरत है. हम सब एक हैं, और हम सब हिंदू भाई-बहन हैं. देश की एकता और अखंडता बनाए रखना ही सच्चा राष्ट्रीय कर्तव्य है.'

जानिए क्या है मामला
दरअसल,  13 जनवरी 2026 को UGC ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी को बढ़ावा देने वाले रेगुलेशन 2026 को लागू किया. यह रेगुलेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 में बताए गए "समानता और समावेशन" के सिद्धांत पर आधारित है. इसका उद्देश्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भेदभाव की शिकायतों को रोकने और उनसे निपटने के लिए एक तय सिस्टम बनाना है.

Add Zee News as a Preferred Source

नए नियमों के तहत अब सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए समान अवसर सेल बनाना ज़रूरी होगा.  पहले यह सिर्फ़ SC और ST कैटेगरी के लिए ज़रूरी था. जाति-आधारित भेदभाव से सुरक्षित रखे गए ग्रुप की लिस्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल करना नए नियमों का सबसे विवादित पहलू है. सामान्य वर्ग के ग्रुप का तर्क है कि OBC को पहले से ही आरक्षण जैसे फायदे मिलते हैं, इसलिए उन्हें इस कैटेगरी में भी शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उच्च जाति के संगठन नए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों का ज़ोरदार विरोध कर रहे हैं. हिंदू सेना और करणी सेना सहित कई संगठनों ने नए नियमों पर अपनी नाराज़गी जताई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "छतरपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Baba Bageshwarmp news

Trending news

Baba Bageshwar
'यहां न कोई अगड़ा और न कोई पिछड़ा…'बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री, क्या बोले
mp news
EXCLUSIVE: हेल्थ सेक्टर में कितना आगे बढ़ेगा MP, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने बताया
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: दिल्ली में MP कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, पढ़ें 28 जनवरी की खबरें
raipur news
रायपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, ASP और DSP लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर
mp news
गले में माला और हाथ में कफन लेकर पहुंचे दो सगे भाई, खुद को बताया ‘जिंदा लाश’
mp news
भोपाल में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' का शानदार आगाज, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ
Mauganj news
मऊगंज में लव और इंटरकास्ट मैरिज पर रोक, युवक-युवती नहीं कर पाएंगे अपनी मर्जी से शादी
Chhindwara News
चलती पैसेंजर ट्रेन से अलग हुए 3 डिब्बे, इंजन छोड़ पीछे छूटे कोच; मची अफरा तफरी
mp news
GF के घर पहुंचा और खुद पर करने लगा चाकू से हमला, खून-खराबे में लड़की के भाई की मौत
betul news
हाथों में गैंती-फावड़ा लिए ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, बना डाली 5 किमी लंबी सड़क