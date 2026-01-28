'यहां न कोई अगड़ा और न कोई पिछड़ा…'बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री, एकता पर दिया जोर

Dhirendra Shastri Statement: UGC कानून के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई के भिवंडी में एक बड़ा बयान दिया. मंच से बोलते हुए उन्होंने समानता और राष्ट्रीय एकता की वकालत करते हुए कहा कि भारत में किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऊंची और नीची (अगड़े-पिछड़े) जातियों के बीच का भेदभाव खत्म होना चाहिए, और सभी को सिर्फ़ भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए. उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो समाज को बांटने के बजाय एकजुट करें.

बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री

बाबा बागेश्वर ने कहा कि 'भारत में किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए, बल्कि समानता ही देश की पहचान होनी चाहिए. भारत में ऊंची और नीची जातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. सिर्फ़ भारतीय होने की भावना होनी चाहिए'. उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की और कहा कि 'भारतीयों को बांटने की नहीं, बल्कि उन्हें एकजुट करने की ज़रूरत है. हम सब एक हैं, और हम सब हिंदू भाई-बहन हैं. देश की एकता और अखंडता बनाए रखना ही सच्चा राष्ट्रीय कर्तव्य है.'

जानिए क्या है मामला

दरअसल, 13 जनवरी 2026 को UGC ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी को बढ़ावा देने वाले रेगुलेशन 2026 को लागू किया. यह रेगुलेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 में बताए गए "समानता और समावेशन" के सिद्धांत पर आधारित है. इसका उद्देश्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भेदभाव की शिकायतों को रोकने और उनसे निपटने के लिए एक तय सिस्टम बनाना है.

नए नियमों के तहत अब सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए समान अवसर सेल बनाना ज़रूरी होगा. पहले यह सिर्फ़ SC और ST कैटेगरी के लिए ज़रूरी था. जाति-आधारित भेदभाव से सुरक्षित रखे गए ग्रुप की लिस्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल करना नए नियमों का सबसे विवादित पहलू है. सामान्य वर्ग के ग्रुप का तर्क है कि OBC को पहले से ही आरक्षण जैसे फायदे मिलते हैं, इसलिए उन्हें इस कैटेगरी में भी शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उच्च जाति के संगठन नए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों का ज़ोरदार विरोध कर रहे हैं. हिंदू सेना और करणी सेना सहित कई संगठनों ने नए नियमों पर अपनी नाराज़गी जताई है.

