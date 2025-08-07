फिर विवादों में पड़ सकते हैं धीरेंद्र शास्त्री, कहा देश में हवस के पुजारी हैं, तो मौलवी, पास्टर क्यूं नहीं
MP News: बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर देश में हवस के पुजारी हैं, तो मौलवी और पास्टर क्यों नहीं हो सकते. इससे पहले भी वे ऐसा बयान दे चुके हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:34 PM IST
Dhirendra Krishna Shastri: बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिससे वह सुर्खियों में आ गए हैं. उन्होंने कुछ राजनेताओं पर जातियों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह जातिवाद के खिलाफ और राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं.अपने बयान में उन्होंने कहा कि जब इस देश में "हवस के पुजारी" हैं, तो "हवस का मौलवी या पादरी" क्यों नहीं हो सकता? बता दें कि उनका यह बयान चर्चा का विषय बन गया है, हालांकि वह पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं.

यह भी पढ़ें: Chhatarpur News-महिला ने दिया सांप के बच्चों को जन्म! असली वजह जानकर उड़ जाएंगे होश, डॉक्टर भी हुए हैरान

 

दरअसल, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार चुनाव को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि वो जातिवाद के खिलाफ और राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं. उन्होंने कहा कि अगर इस देश में "हवस के पुजारी" हैं, तो "हवस का मौलवी, पादरी" नहीं हो सकता. उन्होंने देश में माला के साथ भाला रखने की बात कही, जबकि लोग मंचों से गंगा-जमुनी की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी क्यों नहीं हो सकती और शायद यही वजह है कि उनका विरोध गालियां मिलती हैं.

यह भी पढ़ें: MP News: जबलपुर में छिपी है सोने की खदान! सिहोरा में सर्वे से खुलेगा बड़ा राज

 

पहले भी दे चुके हैं ऐसा बयान
बता दें कि इससे पहले भी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा ही एक बयान दिया था. उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिस पर एक मौलवी ने आपत्ति जताई थी. जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने कहा था कि जो लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि सभी पुजारी गलत नहीं होते, फिर सबको निशाना क्यों बनाया जाता है.

प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बाबा बागेश्वर!
उधर, बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी के विचारों पर उठे विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने प्रेमानंद जी का समर्थन करते हुए कहा कि उनका विरोध करने वालों को पेट की बीमारी है. 

रिपोर्ट- हरीश गुप्ता

 

