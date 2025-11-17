बड़कुही की बंद कोयला खदान में बड़ा हादसा, अवैध उत्खनन के दौरान गिरा मलबा, 4 घायल, 1 की हालत गंभीर

Chhindwara Coal Mine Accident: छिंदवाड़ा के वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के पेंच परासिया क्षेत्र के इकलहरा में स्थित बड़कुही की बंद ओपन-कास्ट कोयला खदान में रविवार तड़के लगभग चार बजे बड़ा हादसा हो गया. अवैध उत्खनन के दौरान खदान की छत का मलबा अचानक गिर गया, जिससे एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में रिजवान, शादाब, सायना खान और कुणाल कोचे शामिल हैं. इनमें से एक व्यक्ति की हालत नाजुक होने के कारण उसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है.

बाकी तीन घायलों के हाथ-पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के समय खदान में करीब दस लोग अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए मौजूद थे. हादसे की सूचना मिलते ही बड़कुही पुलिस सुबह घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दोपहर में एसडीएम और तहसीलदार ने भी मौके का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि इकलहरा और अंबाडा क्षेत्र के अवैध कोयला कारोबारी लोगों को पैसे देकर खतरनाक सुरंगों के माध्यम से कोयला निकालवाते हैं.

इस वजह से करते हैं खनन

गरीबी और मजबूरी के कारण स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर अवैध कोयला उत्खनन में शामिल हो रहे हैं. खदान में गहरे पानी भरे होने के बावजूद कोयला चोरों ने सड़क की ओर ऊपरी हिस्से में सुरंग बनाकर चोरी जारी रखी थी. प्रशासन ने पूर्व में शिकायतों के आधार पर दो सुरंगों को बंद किया था, लेकिन अवैध माफियाओं ने इसके पास नई सुरंगें बनाकर गतिविधियां शुरू कर दी थीं. रोजाना कई लोग दिन-रात खदान से कोयला निकालते रहे, जिससे यह हादसा हुआ.

स्थानीय प्रशासन पर सवाल

घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए. हादसे ने क्षेत्र में खदान की सुरक्षा और अवैध उत्खनन की गंभीरता को उजागर कर दिया है. पुलिस और प्रशासन द्वारा आगे की जांच जारी है और घायल लोगों का उपचार चल रहा है. मामले में दोषियों और अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

