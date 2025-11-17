Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3007944
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बड़कुही की बंद कोयला खदान में बड़ा हादसा, अवैध उत्खनन के दौरान गिरा मलबा, 4 घायल, 1 की हालत गंभीर

Badkuhi Coal Mine Accident: छिंदवाड़ा के बड़कुही बंद ओपन-कास्ट कोयला खदान में अवैध उत्खनन के दौरान मलबा गिरने से रविवार तड़के चार लोग घायल हो गए. इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे नागपुर रेफर किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़कुही की बंद कोयला खदान में बड़ा हादसा
बड़कुही की बंद कोयला खदान में बड़ा हादसा

Chhindwara Coal Mine Accident: छिंदवाड़ा के वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के पेंच परासिया क्षेत्र के इकलहरा में स्थित बड़कुही की बंद ओपन-कास्ट कोयला खदान में रविवार तड़के लगभग चार बजे बड़ा हादसा हो गया. अवैध उत्खनन के दौरान खदान की छत का मलबा अचानक गिर गया, जिससे एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में रिजवान, शादाब, सायना खान और कुणाल कोचे शामिल हैं. इनमें से एक व्यक्ति की हालत नाजुक होने के कारण उसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है.

बाकी तीन घायलों के हाथ-पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के समय खदान में करीब दस लोग अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए मौजूद थे. हादसे की सूचना मिलते ही बड़कुही पुलिस सुबह घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दोपहर में एसडीएम और तहसीलदार ने भी मौके का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि इकलहरा और अंबाडा क्षेत्र के अवैध कोयला कारोबारी लोगों को पैसे देकर खतरनाक सुरंगों के माध्यम से कोयला निकालवाते हैं.

इस वजह से करते हैं खनन
गरीबी और मजबूरी के कारण स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर अवैध कोयला उत्खनन में शामिल हो रहे हैं. खदान में गहरे पानी भरे होने के बावजूद कोयला चोरों ने सड़क की ओर ऊपरी हिस्से में सुरंग बनाकर चोरी जारी रखी थी. प्रशासन ने पूर्व में शिकायतों के आधार पर दो सुरंगों को बंद किया था, लेकिन अवैध माफियाओं ने इसके पास नई सुरंगें बनाकर गतिविधियां शुरू कर दी थीं. रोजाना कई लोग दिन-रात खदान से कोयला निकालते रहे, जिससे यह हादसा हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय प्रशासन पर सवाल 
घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए. हादसे ने क्षेत्र में खदान की सुरक्षा और अवैध उत्खनन की गंभीरता को उजागर कर दिया है. पुलिस और प्रशासन द्वारा आगे की जांच जारी है और घायल लोगों का उपचार चल रहा है. मामले में दोषियों और अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है. (रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhindwara News

Trending news

gwalior news
आप भी गोलगप्पे खाने के हैं शौकीन? तो हो जाएं सावधान; पानीपूरी में निकल रहे कीड़े
Morena news
छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा! 5 साल बाद 24 मौतों के सौदागरों को 10 साल की सजा
satna news
इश्क का खौफनाक अंजाम! शादीशुदा महिला से प्यार, गई दोनों की जान
mp marriage news
सिविल सेट… हेल्थ फिट! एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा
Sir
SIR पर क्या है कांग्रेस का प्लान? MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया खुलासा
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़: धान खरीदी में बन रहे थे रोड़ा! 13 हड़ताली कर्मचारी बर्खास्त, 3 पर FIR
indore news
मोहब्बत के नाम पर खौफनाक खेल! वीडियो कॉल पर मिलती थीं डरावनी धमकियां, फिर युवक ने...
indore news
सिर्फ एक QR Code से होगी पूरी सुरक्षा! इंदौर में GRP की नई पहल से यात्रियों को फायदा
durg news
बंद बोरी में नाली में मिली डरावनी चीज, देखकर घबरा गया सफाई कर्मी; तुरंत दौड़कर भागा
Mahadev
रहस्य: घने जंगलों के बीच कुदरत का करिश्मा, ऐसा शिवलिंग, जिसका आकार हर साल बढ़ता है!