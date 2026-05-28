Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3230778
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में बकरीद की छुट्टी, बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज; प्रशासन अलर्ट

Bakrid 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने आज 28 मई 2026 को ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 28, 2026, 06:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में बकरीद की छुट्टी, बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज; प्रशासन अलर्ट

Bakrid holiday 2026 MP:  28 मई को पूरे भारत में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है. इस त्योहार की शुरुआत सुबह की नमाज से होती है, जिसके बाद कुर्बानी दी जाती है. इस खास अवसर पर मध्य प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे. सरकार ने छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है. इसके अलावा प्रशासन त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और साफ-सफाई के इंतजामों को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है.

बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज
पहले सरकार ने 27 मई को छुट्टी घोषित की थी. लेकिन चांद दिखने की स्थिति में बदलाव के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया. इस आदेश के अनुसार 28 मई को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. यानि सभी सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

तारीख बदलने की मांग की
इसी सिलसिले में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से मुलाकात की थी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की छुट्टियों में संशोधन का अनुरोध किया था. जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश किए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:  MP में ईद पर वक्फ बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश, टीन शेड में ही होगी कुर्बानी, सड़क पर नमाज से बचें

 

प्रशासन अलर्ट! 
इस बीच बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ को नियंत्रित करने और साफ-सफाई की व्यवस्था के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. कई जिलों में सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं, और मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bakrid 2026mp news

Trending news

Digvijay Singh Statement
दिग्विजय सिंह के बयान पर संत समाज नाराज, 'देश को बांटने वाली राजनीति से बचें'
Bakrid 2026
MP में बकरीद की छुट्टी, बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज; प्रशासन अलर्ट
International Yoga Day
खजुराहो से योग दिवस 2026 का काउंटडाउन शुरू, CM मोहन यादव ने दिया 'निरोग' का मंत्र
Bakrid 2026
बकरीद से पहले अलर्ट मोड पर खंडवा पुलिस, 400 जवान तैनात; चप्पे-चप्पे पर ड्रोन से नजर
simhastha 2028
सिंहस्थ 2028: 30 किमी लंबे घाट, 60 साल बाद श्रद्धालुओं की ये बड़ी मुराद होगी पूरी!
Panna news News
पन्ना हादसा: परिजनों ने अजयगढ़ में किया चक्काजाम, 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग
bhind crime news
भिंड में दिनदहाड़े बड़ी वारदात, पलक झपकते बाइक से रुपयों से भरा थैला पार...
ujjain vande bharat train stone pelting
उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, पांच कोच के कांच टूटे, सीसीटीवी आया सामने
Neemuch News
नीमच में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 3 की मौत; 7 घायल
Latest Ujjain News
छत पर चढ़कर फेंका मिर्च पाउडर, आंखों में जलन होते ही भागे कर्मचारी...