MP में बकरीद की छुट्टी, बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज; प्रशासन अलर्ट

Bakrid holiday 2026 MP: 28 मई को पूरे भारत में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है. इस त्योहार की शुरुआत सुबह की नमाज से होती है, जिसके बाद कुर्बानी दी जाती है. इस खास अवसर पर मध्य प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे. सरकार ने छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है. इसके अलावा प्रशासन त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और साफ-सफाई के इंतजामों को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है.

बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज

पहले सरकार ने 27 मई को छुट्टी घोषित की थी. लेकिन चांद दिखने की स्थिति में बदलाव के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया. इस आदेश के अनुसार 28 मई को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. यानि सभी सरकारी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

तारीख बदलने की मांग की

इसी सिलसिले में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से मुलाकात की थी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की छुट्टियों में संशोधन का अनुरोध किया था. जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश किए थे.

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प्रशासन अलर्ट!

इस बीच बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ को नियंत्रित करने और साफ-सफाई की व्यवस्था के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. कई जिलों में सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं, और मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

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