आधी रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों को लगी भनक तो हो गया कांड, बांधकर डंडों से की जमकर पिटाई

Balrampur News-बलरामपुर में बॉयफ्रेंड को युवती ने बांधकर डंडों से पीटा. युवक को लाठी-डंडे से इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल से भर्ती कराना पड़ा. वहीं युवक की पिटाई के दौरान वह चीखता रहा, जबकि युवती मत मारिए, मत मारिए बोलती रही. इस मारपीट का अब वीडियो भी सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:59 AM IST
आधी रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों को लगी भनक तो हो गया कांड, बांधकर डंडों से की जमकर पिटाई

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में आधी रात को गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे बॉयफ्रेंड को परिजनों ने पकड़ लिया. परिजनों ने युवक को बांधकर जमकर उसकी पिटाई लगा दी. इस दौरान प्रेमी को बचाने आई प्रेमिका पर भी डंडे बरसाए गए. युवकी को लाठी-डंडे से इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यह पूरा मामला चलगली थाना क्षेत्र का है. 

सरपंच की भतीजी है युवती
जानकारी के अनुसार, युवती सरपंच की भतीजी है. सरपंच और उसके परिवार के लोगों ने युवक को और युवती को पीटा है. पिटाई के दौरान युवक छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, जबकि युवती मत मारिए, मत मारिए बोलती रही लेकिन परिजनों ने उसे भी पीटा. इस मारपीट का वीडियो अब सामने आया है. 

रात में मिलने पहुंचा था प्रेमी
चलगली इलाके में पंचायत सरपंच की भतीजी का पास के गांव के लड़के से अफेयर चल रहा है. शनिवार की रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा. इस दौरान गांववालों और परिजनों को युवक के आने की भनक लग गई. सरपंच और परिजनों ने युवक को पकड़ लिया. दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया. इसके बाद युवक की शर्ट उतारी और उसे पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद युवक को रस्सी से बांधा और लाठियों से उसकी पिटाई की. 

गर्लफ्रेंड बचाने पहुंची तो उसे पीटा
काफी देर तक युवक को पिटते देख उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचाने पहुंची, लेकिन उसे भी एक युवक ने डंडे से पीट दिया. पिटाई का यह वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. युवक के शरीर पर लाठियों के निशान बन गए हैं, फिलहाल उसकी हालत ठीक है. 

शिकायत के बाद होगी कार्रवाई
इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है.  चलगली थाना प्रभारी बृजलाल सिंह ने बताया कि, मामला संज्ञान में आया है. आरोपियों के खिलाफ युवक को FIR दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है. युवक की शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी.

