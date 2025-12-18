Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3045339
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अब जानवरों का दीदार सिर्फ यादों में रहेगा कैद, यादगार पल नहीं देख पाएंगे दोस्त, बदल गए हैं जंगल के नियम

Umaria News-उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कोर एरिया में अब जंगल सफारी के दौरान मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है. जंगल सफारी के दौरान मोबाइल फोन उपयोग पर पूरी तरह से रोक लग गई है. यह फैसला सुप्रीट कोर्ट के आदेश के तहत लिया गया है. आदेश के तहत पर्यटकों को प्रवेश से पहले मोबाइल जमा करना होगा. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब जानवरों का दीदार सिर्फ यादों में रहेगा कैद, यादगार पल नहीं देख पाएंगे दोस्त, बदल गए हैं जंगल के नियम

Bandhavgarh Tiger Reserve-मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब जंगल सफारी का अनुभव बदलने वाला है. अब से कोर क्षेत्र में पर्यटकों को मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी. पर्यटकों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. नए नियम के तहत पर्यटकों को सफारी पर जाने से पहले अपना मोबाइल बंद कर जमा कराना होगा. जंगल के कोर एरिया में बिना मोबाइल फोन जमा किए बगैर किसी भी पर्यटक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

पार्क प्रबंधन ने लिया फैसला
पार्क प्रबंधन का कहना है कि यह फैसला वन्यजीवों के प्रति पर्यटकों की संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है. सफारी में आने वाले ज्यादातर पर्यटक सफारी के दौरान फोटो खींचने, वीडियो बनाने या रील रिकॉर्ड करने में ही व्यस्त रहते थे. इस वजह से उनका ध्यान वन्यजीवों से भटकता था, बल्कि कई बार जानवरों की स्वाभाविक गतिविधियां भी प्रभावित होती थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. 

जंगल की शांति हो रही थी भंग
नए फैसले को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय के अनुसार मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से जंगल की शांति भंग हो रही थी. डॉ. सहाय ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों के अंदर सभी प्रवेश द्वारों पर मोबाइल जमा करने के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे. इन स्टाल्स पर पर्यटकों को सुरक्षित व्यवस्था के तहत अपने फोन जमा करने की सुविधा मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है. कोर्ट के आदेश में देश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे. इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन ने सभी टाइगर रिजर्व प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे. इस पर बांधवगढ़ प्रबंधन ने अमल शुरु कर दिया. 

फोटो और वीडियो का चलन होगा कम
इस नए नियम के लागू होने से जंगल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने का चलन कम होगा. इससे वन्यजीव संरक्षण को मजबूती भी मिलेगी और पर्यटकों को प्रकृति के साथ वास्तविक जुड़ाव का अवसर मिलेगा. पार्क प्रबंधन को उम्मीद है कि यद कदम जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देगा और जंगल का मूल स्वरूप बनाए रखने में मददगार साबित होगा. 

यह भी पढ़ें-खजराना गणेश मंदिर में भक्तों ने जमकर किया दान, दानपेटियों में निकले पौने 2 करोड़

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsBandhavgarh tiger reserve

Trending news

mp news
अब जानवरों का दीदार सिर्फ यादों में रहेगा कैद, बदल गए हैं जंगल सफारी के नियम
Central Narcotics Bureau
नशे के सौदागरों पर जबरदस्त प्रहार, CBN ने 12 किलो एमडी ड्रग की जब्त, आरोपी गिरफ्तार
mp news
खजराना गणेश मंदिर में भक्तों ने जमकर किया दान, दानपेटियों में निकले पौने 2 करोड़
Chhattisgarh High Court
हाईवे किनारे ढाबे-शराब दुकान नहीं हटाने पर HC की नाराजगी,CS को शपथ पत्र देने के आदेश
mp news
इंस्टाग्राम पर लाइक किया फोटो, बात करते-करते हो गया प्यार, अब खाई 7 जन्मों की कसमें
Gariaband
गरियाबंद में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, पेड़ों की कटाई करने वाले 53 आरोपी गिरफ्तार..
mp news
महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया, फिर OT से बाहर आई डॉक्टर, ऑपरेशन करने से किया इनकार
mp news
कड़कड़ाती ठंड में नवजात को खुले में फेंका, मजदूर ने रोने की आवाज सुनकर बचाया
betul news
प्रेमी ने साथ चलने को कहा, प्रेमिका के इनकार पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम...
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति से लौटी उम्मीदें, आत्मसमर्पित माओवादियों को सम्मानजनक जीवन