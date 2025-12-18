अब जानवरों का दीदार सिर्फ यादों में रहेगा कैद, यादगार पल नहीं देख पाएंगे दोस्त, बदल गए हैं जंगल के नियम

Bandhavgarh Tiger Reserve-मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब जंगल सफारी का अनुभव बदलने वाला है. अब से कोर क्षेत्र में पर्यटकों को मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी. पर्यटकों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. नए नियम के तहत पर्यटकों को सफारी पर जाने से पहले अपना मोबाइल बंद कर जमा कराना होगा. जंगल के कोर एरिया में बिना मोबाइल फोन जमा किए बगैर किसी भी पर्यटक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पार्क प्रबंधन ने लिया फैसला

पार्क प्रबंधन का कहना है कि यह फैसला वन्यजीवों के प्रति पर्यटकों की संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है. सफारी में आने वाले ज्यादातर पर्यटक सफारी के दौरान फोटो खींचने, वीडियो बनाने या रील रिकॉर्ड करने में ही व्यस्त रहते थे. इस वजह से उनका ध्यान वन्यजीवों से भटकता था, बल्कि कई बार जानवरों की स्वाभाविक गतिविधियां भी प्रभावित होती थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

जंगल की शांति हो रही थी भंग

नए फैसले को लेकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय के अनुसार मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से जंगल की शांति भंग हो रही थी. डॉ. सहाय ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों के अंदर सभी प्रवेश द्वारों पर मोबाइल जमा करने के लिए विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे. इन स्टाल्स पर पर्यटकों को सुरक्षित व्यवस्था के तहत अपने फोन जमा करने की सुविधा मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में लिया गया है. कोर्ट के आदेश में देश के सभी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे. इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन ने सभी टाइगर रिजर्व प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे. इस पर बांधवगढ़ प्रबंधन ने अमल शुरु कर दिया.

फोटो और वीडियो का चलन होगा कम

इस नए नियम के लागू होने से जंगल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने का चलन कम होगा. इससे वन्यजीव संरक्षण को मजबूती भी मिलेगी और पर्यटकों को प्रकृति के साथ वास्तविक जुड़ाव का अवसर मिलेगा. पार्क प्रबंधन को उम्मीद है कि यद कदम जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देगा और जंगल का मूल स्वरूप बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

