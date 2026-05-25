MP से गुजरने वाली 2 स्पेशल विकली ट्रेनें हुई नियमित, भोपाल समेत इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

Bandra Jabalpur Special Train: गर्मियों के मौसम में यात्रियों को आरामदायक सफर दिलाने के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. एमपी से गुजरने वाली दो वीकली स्पेशल ट्रेनों को नियमित किया जा रहा है. वेस्टर्न रेलवे की तरफ से दोनों ट्रेनों का स्थायी रूप से संचालन किया जाएगा. जिसमें बांद्रा टर्मिनस-जबलपुर एक्सप्रेस भी शामिल है. इस ट्रेन के नियमित होने से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. इन दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज एमपी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होगा. जिससे यात्रियों को आने जाने में फायदा होगा.

बांद्रा टर्मिनस-जबलपुर एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 20163 बांद्रा टर्मिनस-जबलपुर एक्सप्रेस को 30 मई से शनिवार को क्या जाएगा. यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से शाम 4 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी होगी. रास्ते में रतलाम स्टेशन पर ट्रेन रात में 2 बजर 45 मिनट पर आएगी और 2 बजकर 50 बजे आगे रवाना होगी. उज्जैन स्टेशन पर ट्रेन सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर आएगी. जबकि ट्रेन अगले दिन दोपहर में 3 बजकर 10 मिनट पर जबलपुर पहुंचेगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 20164 जबलपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 29 मई से प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी. यह ट्रेन जबलपुर से शाम 5 बजे रवाना होकर उज्जैन स्टेशन पर रात 2 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेग. रतलाम स्टेशन पर ट्रेन 3 बजकर 50 मिनट पर आएगी. ट्रेन अगले दिन दोपहर 2:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

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यह ट्रेन दोनों दिशाओं में यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया और नरसिंहपुर स्टेशनों पर रुकेगी.

अजमेर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

रेलवे ने अजमेर और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत दी है. ट्रेन संख्या 19625 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को अजमेर से सुबह 6:35 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन रतलाम स्टेशन पर शाम 5:30 बजे पहुंचेगी और 5:40 बजे आगे बढ़ेगी. इसके बाद सोमवार सुबह 4:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 19626 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर एक्सप्रेस 25 मई से प्रत्येक सोमवार को संचालित की जाएगी. यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से सुबह 8:35 बजे रवाना होकर रतलाम स्टेशन पर रात 9:05 बजे पहुंचेगी और 9:15 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन मंगलवार सुबह 9:10 बजे अजमेर पहुंचेगी.

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