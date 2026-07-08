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अगर आपने भी बैंक में करवाई है FD, तो हो जाएं सावधान! रतलाम की बैंक घोटाले ने बढ़ाई लोगों की चिंता

Ratlam FD Scam: रतलाम के यूको बैंक में एफडी घोटाले का खुलासा हुआ है. ग्राहकों की एफडी बिना अनुमति तोड़कर लाखों रुपये का गबन किया गया. मामले में अब तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 08, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:23 PM IST
अगर आपने भी बैंक में करवाई है FD, तो हो जाएं सावधान! रतलाम की बैंक घोटाले ने बढ़ाई लोगों की चिंता
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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