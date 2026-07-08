अगर आपने भी बैंक में करवाई है FD, तो हो जाएं सावधान! रतलाम की बैंक घोटाले ने बढ़ाई लोगों की चिंता

मामले की शुरुआत मई महीने में हुई शिकायतों से हुई, जब कई ग्राहकों ने पुलिस को बताया कि उनकी एफडी बिना अनुमति तोड़ दी गई और रकम का गबन कर लिया गया. जांच आगे बढ़ी तो एक संगठित रैकेट का खुलासा हुआ. शिकायतकर्ताओं के अनुसार मुख्य आरोपी राहुल राठौड़ ने ग्राहकों का विश्वास जीतकर उनके मोबाइल फोन तक पहुंच बनाई और विभिन्न बैंकिंग प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया. आरोप है कि उसने न केवल एफडी की रकम हड़पी, बल्कि कुछ लोगों के नाम पर उनकी जानकारी के बिना लोन भी स्वीकृत करवा दिए.



ओटीपी लेकर तुड़वाई एफडी

जांच में यह भी पता चला है कि कई ग्राहकों के मोबाइल पर लोन की किश्त और ब्याज संबंधी संदेश पहुंचते रहे, जबकि उन्हें कभी लोन की राशि प्राप्त ही नहीं हुई. कुछ लोगों को नए नोटों की गड्डियां उपलब्ध कराने का लालच देकर भी रकम ट्रांसफर करवाई गई. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी ग्राहकों से ओटीपी लेकर एफडी तुड़वाया और उसके बाद राशि अपने सहयोगियों के खातों में भेज देता था. बाद में यह रकम नकद निकाल ली जाती थी. खाता धारकों को प्रति ट्रांजेक्शन मामूली भुगतान देकर पूरे नेटवर्क को संचालित किया जाता था.