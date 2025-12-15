न कोई चोर, न छेड़छाड़...फिर भी आधी रात खुद-ब-खुद खुलने लगा बैंक का शटर, CCTV फुटेज देख पुलिस भी रह गई हक्का बक्का

Horror incident in Ratlam: मध्य प्रदेश के रतलाम से ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया है जिसने अच्छे-अच्छों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. शहर में हड़कंप तब मच गया जब बैंक का शटर सुबह आधा खुला हुआ दिखा. बैंक के शटर को इस हाल में देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो होश उड़ गए.

क्या है पूरा मामला

मामला रतलाम जिले के स्टेशन रोड क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ है. सुबह जब लोगों ने बैंक के शटर को आधा खुला पाया तो चोरी के शक में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने सूचना अनुसार तफ्तीश शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बैंक में चोरी का प्रयास किया गया है, लेकिन अंदर लगे चैनल गेट का ताला नहीं टूटे होने की वजह से इस आशंका पर विराम लग गया.

सीसीटीवी फुटेज ने किया हैरान

थोड़ी देर में बैंक अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया और स्थिति का जायजा लिया गया. मामले में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला. फुटेज देखते ही पुलिस के मन में भी कई सवाल उमड़ने लगे. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बैंक का इलेक्ट्रॉनिक शटर बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी के खुद-ब-खुद ऊपर उठता है. बैंक के इर्द-गिर्द कोई नहीं, लेकिन शटर अपने आप ही ऊपर उठता चला जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो.

पुलिस ने किया इस ओर संकेत

फुटेज सामने आते ही पुलिस ने संभावना जताते हुए कहा कि शायद तकनीकी खराबी के चलते इलेक्ट्रॉनिक शटर खुद ब खुद ऊपर उठता चला गया. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इसके पीछे का राज क्या है.. तकनीकी खराबी या फिर शटर से छेड़छाड़. रिपोर्ट: चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम

