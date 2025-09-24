रतलाम में गरबा पंडालों पर लगे बैनर, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, अब शहर काजी ने भी जारी किया फरमान

Garba Pandals In Ratlam: रतलाम में गरबा विवाद बढ़ता ही जा रहा है. गरबा आयोजकों ने अब शहर भर के विभिन्न गरबा पंडालों के गेट पर बैनर लगा दिए हैं, जिन पर लिखा है, "गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित" और "मूर्ति पूजा का अनादर करने वालों का प्रवेश वर्जित". आयोजकों ने यह कदम लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया है. उनका मानना ​​है कि गैर-हिंदू अक्सर हिंदू वेश धारण करके गरबा आयोजनों में आते हैं और महिलाओं को धोखा देते हैं. इस खतरे को रोकने और माताओं-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये सख्त नियम लागू किए गए हैं. इस बीच मुस्लिम समुदाय के शहर काजी ने भी एक फरमान जारी किया है.

रतलाम में गरबा पंडालों पर लगे बैनर

दरअसल, रतलाम में आयोजन समितियों ने पंडालों में बैनर लगा दिए हैं जिन पर साफ़-साफ़ लिखा है, "गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित." कुछ समितियों ने मूर्ति पूजा का अनादर करने वालों से दूर रहने की अपील की है, जबकि गुजराती समुदाय के एक आयोजक ने तो यहां तक कह दिया है कि पंडाल में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोमूत्र का सेवन कराया जाएगा. उनका कहना है कि यह कदम इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी विधर्मी सिर्फ़ बहनों पर बुरी नज़र डालने के इरादे से प्रवेश न कर सके. यह बैनर विवाद को हवा दे रहा है.

लोगों ने किया समर्थन

लोगों ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, जहां लोग हिंदू बनकर दूसरों को धोखा देने के लिए हाथों में कलावा बांध लेते हैं. इसलिए माताओं-बहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

शहर काजी ने भी जारी किया फरमान

इन बैनरों के सामने आने के बाद मुस्लिम समाज के शहर काज़ी सैयद अहमद अली ने भी एक फरमान जारी किया है. पत्र में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बच्चों को गरबा पंडालों में जाने से बचने की सलाह दी है. उन्होंने लिखा है कि गरबा आयोजनों में मुस्लिम लड़के-लड़कियों के जाने से आयोजकों को आपत्ति होती है और इससे विवाद की स्थिति पैदा होती है, जो आपसी भाईचारे के लिए हानिकारक है. हालांकि शहर काज़ी इस मामले पर मीडिया से खुलकर बात करने से बच रहे हैं.

