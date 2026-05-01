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भाई, मां और नानी को खोया…जबलपुर हादसे में बच्ची ने रोते हुए सुनाई आंखों देखी कहानी

Jabalpur Accident Update: जबलपुर के बरगी डेम में तेज हवाओं के चलते क्रूज पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 28 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. इनमें से एक बच्ची भी शामिल है, जिसने अपनी मां, भाई और नानी को खो दिया है. बच्ची ने बाद में रोते हुए पूरी कहानी के बारे में बताया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 01, 2026, 04:18 PM IST
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Bargi Dam Accident Update
Bargi Dam Accident Update

Bargi Dam Accident Update: जबलपुर के बरगी डेम में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के चलते 30-40 पर्यटकों से भरा क्रूज पलट गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई. हालात ऐसे थे कि लोगों ने खुद को भी संभाल नहीं पाया. मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें लगभग  28 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है. स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार डेम में लोगों की तलाश कर रही हैं.

दिल्ली से आया एक परिवार भी हादसे का शिकार हो गया है. इस परिवार में सिर्फ एक छोटी बच्ची भी बच पाई. लेकिन उसने अपनी मां, भाई और नानी को खो दिया. हादसे से पहले वह बहुत खुश थी. अचानक मौसम बदला, तेज हवाओं के चलते क्रूज पलट गया. बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपने पापा का हाथ पकड़कर सुरक्षित बाहर निकल पाई लेकिन बाकी परिवार के लोग नहीं मिले. 

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बच्ची ने रोते हुए बताया सब
बच्ची ने रोते हुए बताया कि क्रूज पलट गया था, एकदम से बाढ़ आ गई थी और शिप के अंदर पानी भर गया था. मुझे मेरे पापा मिल गए थो तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था. मेरी, मम्मी और भाई नहीं मिल रहे, नानू मिल गए, नानी भी थीं उनकी डेथ हो गई है. बता दें कि अगले दिन मां का शव अपने बेटे से चिपके हुए मिला. यह दृश्य देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह उजाड़ दिया. स्थानीय लोग और प्रशासन हर संभव मदद करने में लगे हुए हैं.

ये भी पढ़ेंः जबलपुर क्रूज हादसा: 28 लोगों को सुरक्षित निकाला, सीएम बोले-मामले की होगी पूरी जांच

 

जबलपुर का भी परिवार हादसे का शिकार
जबलपुर के सिविल लाइन इलाके के सैयद रियाज हुसैन भी अपने परिवार के साथ क्रूज पर थे. वह बच गए, लेकिन उनकी पत्नी, नाती और समधन अभी लापता हैं. वह लगातार प्रशासन और रेस्क्यू टीम से संपर्क में हैं और किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं. स्थानीय लोग भी उन्हें सांत्वना दे रहे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन रात दिन जारी है, लेकिन हादसे को 14 घंटे से अधिक हो चुके हैं, जिससे लापता लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है.

मौसम विभाग ने जारी की थी चेतावनी
मौसम विभाग ने पहले ही तेज हवाओं की चेतावनी जारी की थी. फिर भी क्रूज को डेम में भेजा गया. अब सवाल उठ रहा है कि अलर्ट के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई. प्रशासन और पुलिस इस पर जांच कर रही है. हादसे के बाद लोग दुखी हैं, लेकिन स्थानीय टीमों ने बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी.

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