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यूपी के मथुरा जैसा जबलपुर में हादसा, दर्जनों सैलानियों से भरा क्रूज डूबा, 4 लोगों के मौत की खबर

Jabalpur bargi dam cruise sink: जबलपुर से इस समय बड़ी खबर सामने आई है. यहां बरगी डैम में क्रूज पलटने की घटना सामने आई है. क्रूज पलटने से कई लोगों के डूबने की संभावना जताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, अचानक बिगड़े मौसम की वजह से क्रूज डूब गया. मिली जानकारी के अनुसार, क्रूज पर करीब 40 यात्री सवार थे.हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. कई अन्य लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका है. घटना की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हुई है . प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं. बता दें कि बरगी डैम में लंबे समय से चल रहा था क्रूज. अचानक आए तूफान और तेज हवाओं के कारण क्रूज का बैलेंस बिगड़ गया और क्रूज पानी में समा गया.

अपडेट जारी है.