बीमारी का बहाना बनाकर मायके आई, दो बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदी

MP News-मध्यप्रदेश के बड़वानी के सेंधवा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी. जब इस हादसे की जानकारी महिला के पिता को लगी तो वो तुरंत कुएं में कूदे. उन्होंने कुएं से बेटी को निकाल लिया. कुएं से जब उसे बाहर निकाला तो उसने बच्चों को भी फेंकने की बात पिता को बताई. तुरंत ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन डूबने के कारण बच्चों की मौत हो गई.

मायके से बहाना बनाकर आई थी

पूरी घटना पिपलिया डेब गांव में मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है. मामले को लेकर चाचरिया चौकी प्रभारी केशव यादव ने बताया कि महिला निरमा बाई अपने दो बच्चों अरविंद (7) और रवीन (6) के साथ सोमवार को बीमारी का बहाना बनाकर ससुराल से मायके आई थी. मंगलवार को सुबह निरमा घर से कुछ ही दूर एक खेत में बने कुएं में बच्चों के साथ कूद गई.

बच्चों को भी फेंका

इस हादसे की जानकारी जब पिता की लगी तो उन्होंने कुएं में कूदकर बेटी को बाहर निकाला और उसे बचाया. तब उसने बताया कि बच्चों को भी कुएं में फेंका है. बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. दोनों बच्चों की पानी में डूबने के कारण मौत हो गई.

पुलिस ने जांच शुरू की

ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, महिला ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है. जांच के बाद ही खौफनाक कदम उठाने के पीछे की वजह का पता चल पाएगा.

