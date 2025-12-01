Advertisement
CM मोहन यादव से पहले इन मंत्रियों ने सामूहिक विवाह में कराई थी अपने बच्चों की शादी, एक तो मध्य प्रदेश के भी

MP News: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे डॉ.अभिमन्यु यादव की शादी सामूहिक विवाह में करवाई. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सीएम मोहन से पहले भी कई मंत्रियों ने अपने बच्चों की सामूहिक शादी करवाई थी?

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:04 PM IST
Mass Weddings: उज्जैन के शिप्रा तट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पुत्र अभिमन्यु यादव की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराकर सादगी का उदाहरण पेश किया. सीएम मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ऐसी मिसाल पेश की है. 22 जोड़ों ने एक ही मंडप में विवाह किया. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, संत और बड़ी हस्तियां मौजूद थीं. योग गुरु रामदेव ने वैदिक रीति से विवाह संस्कार कराया.  इस अवसर पर अखाड़ा परिषद व जूना अखाड़ा ने सभी जोड़ों को 1-1 लाख रुपये देने की घोषणा की. लेकिन क्या आप जानते हैं इससे पहले भी कई नेता अपने बच्चों की शादी सामूहिक सम्मेलन में करा चुके हैं. चलिए जानते हैं.

इन मंत्रियों ने भी सामूहिक विवाह में कराई थी अपने बच्चों की शादी
यह पहली बार नहीं है जब किसी मंत्री ने सादगी की यह मिसाल पेश की है. CM मोहन यादव से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने भी 2015 में अपने बेटे और बेटी की शादी एक सामूहिक समारोह में करवाई थी. कर्नाटक के मंत्री एच.अंजनेयुलु की बेटी की शादी भी 2014 में 96 जोड़ों के साथ एक सामूहिक समारोह में हुई थी. और 2010 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने भी 61 जोड़ों के साथ एक सामूहिक समारोह में अपने बेटे की शादी करवाई थी.

शादी में कई मशहूर हस्तियां हुईं शामिल
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक अनूठी और सादगी भरी मिसाल कायम की है. उन्होंने अपने छोटे पुत्र डॉ. अभिमन्यु यादव का विवाह उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न कराया. इस विवाह समारोह की खास बात यह थी कि इसमें कोई विशेष वीआईपी मंच या भव्य सजावट नहीं थी, जिससे यह पूरी तरह से एक सामान्य सामूहिक विवाह जैसा लगे. हालांकि, समारोह में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें मप्र के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री प्रमुख थे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

