डिग्री BEMS, इलाज एलोपैथी! रतलाम के अवैध क्लिनिक पर बड़ा छापा; उज्जैन टीम की जांच से खुली पोल

Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के बीचों-बीच सालों से बिना रजिस्ट्रेशन के एक अवैध क्लिनिक चल रहा था, जिसका पता हाल ही में चला है. BEMS डिग्री वाला एक डॉक्टर वहां एलोपैथिक इलाज कर रहा था फिर भी ज़िला प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. कुछ दिन पहले उज्जैन स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने रतलाम में सर्वे किया, जिसके दौरान इस गड़बड़ी का पता चला.

फर्ज़ी क्लिनिक पर कार्रवाई

दरअसल, बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उज्जैन स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने रतलाम में सर्वे किया था. इस सर्वे के दौरान पता चला कि शहर के बीचों-बीच स्थित हरिओम क्लिनिक बिना सही रजिस्ट्रेशन के एलोपैथिक इलाज दे रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत रतलाम स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जांच में पता चला कि क्लिनिक डॉ. हितेंद्र तिवारी चला रहे थे. रतलाम जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची बिना रजिस्ट्रेशन वाले क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की, एलोपैथिक दवाएं ज़ब्त कीं और क्लिनिक को सील कर दिया.

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था 4 बेड का अस्पताल

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस क्लिनिक के डॉक्टर के पास सिर्फ़ BEMS की डिग्री थी. लेकिन वह एलोपैथिक इलाज कर रहा था. क्लिनिक के अंदर मरीज़ों को भर्ती करने के लिए चार बेड भी मिले. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर के बीचों-बीच इतने सालों से चल रहे इस बिना रजिस्ट्रेशन वाले क्लिनिक के बारे में ज़िला स्वास्थ्य विभाग को पता क्यों नहीं था? अगर शहर में यह हाल है, तो आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़िले के दूसरे ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टर मरीज़ों की जान को कैसे खतरे में डाल रहे होंगे. रतलाम ज़िले में पहले भी झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से मौत के मामले सामने आ चुके हैं.

