यह MP है भईया... मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा

Betul News: बैतूल में आज ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान एक बस में अजीबो-गरीब जुगाड़ लगा मिला. बस के वाइपर में वायर और मोटर की जगह रस्सी लगी थी. जिसे ड्राइवर अपने हाथों से खींच-खींचकर शीशा साफ करता है.
बैतूल: भारतीयों को कोई जुगाड़ के मामले में पीछे नहीं कर सकता है. आपने एक से बढ़कर एक देसी जुगाड़ देखे होंगे. लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में तो एक बस वाले ने जुगाड़ की हद कर दी है. जिसका खुलासा ट्रैफिक पुलिस की जांच में हुआ है. यहां कई बसें बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही हैं. हैरानी की बात यह है कि बारिश में शीशा साफ करने वाले वाइपर को बिजली से नहीं, बल्कि रस्सी से खींचा जाता है. बस का ड्राइवर एक साथ से स्टीयरिंग संभालता है तो दूसरी हाथ से रस्सी से वाइपर खींचकर चलाता है. जो यात्रियों की जान के लिए खतरा बना हुआ है.
दरअसल, बैतूल में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान बस मालिकों की लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में कई बसें बिना फिटनेस और सुरक्षा इंतजाम के सड़कों पर दौड़ती मिलीं. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि ड्राइवर बारिश में वाइपर चलाने के लिए रस्सी का सहारा लेते हैं. जिला मुख्यालय के बस स्टैंड से रोजाना सैकड़ों बसें अलग-अलग रूटों पर निकलती हैं. लेकिन इन बसों की फिटनेस और सुरक्षा की जांच शायद ही कभी होती है. यही वजह है कि जब हादसा होता है,तभी प्रशासन जागता है.
आज ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड के पास बसों की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. बारिश के दिनों में सबसे जरूरी वाइपर को ड्राइवर रस्सी से बांधकर चलाते मिले. ड्राइवर एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरे हाथ से वाइपर खींचते हैं. जिससे यात्रियों की जान पर सीधा खतरा मंडराता है. यही नहीं जांच में कई बसों में बैक लाइट, इंडिकेटर, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर फाइटर और इमरजेंसी डोर तक मौजूद नहीं मिले. इस पर ट्रैफिक पुलिस ने बस मालिकों पर चलानी कार्रवाई की.
ट्रैफिक पुलिस ने बसों पर कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बसों के साथ-साथ काली फिल्म लगी कारों, तीन सवारी बाइक और बिना कागजात वाले वाहनों पर भी जुर्माना ठोका. ट्रैफिक पुलिस की यह कार्रवाई तो सामने आ गई, लेकिन सवाल यह है कि बिना फिटनेस और सुरक्षा इंतजाम के चल रहीं इन बसों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? यात्रियों की जान से हो रहे इस खुले खिलवाड़ को कब तक अनदेखा किया जाएगा.
रिपोर्ट- रुपेश कुमार, जी मीडिया, बैतूल
