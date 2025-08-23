यह MP है भईया... मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2893737
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

यह MP है भईया... मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा

Betul News: बैतूल में आज ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान एक बस में अजीबो-गरीब जुगाड़ लगा मिला. बस के वाइपर में वायर और मोटर की जगह रस्सी लगी थी. जिसे ड्राइवर अपने हाथों से खींच-खींचकर शीशा साफ करता है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यह MP है भईया... मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा

बैतूल: भारतीयों को कोई जुगाड़ के मामले में पीछे नहीं कर सकता है. आपने एक से बढ़कर एक देसी जुगाड़ देखे होंगे. लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में तो एक बस वाले ने जुगाड़ की हद कर दी है. जिसका खुलासा ट्रैफिक पुलिस की जांच में हुआ है. यहां कई बसें बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही हैं. हैरानी की बात यह है कि बारिश में शीशा साफ करने वाले वाइपर को बिजली से नहीं, बल्कि रस्सी से खींचा जाता है. बस का ड्राइवर एक साथ से स्टीयरिंग संभालता है तो दूसरी हाथ से रस्सी से वाइपर खींचकर चलाता है. जो यात्रियों की जान के लिए खतरा बना हुआ है. 

जानिए पूरा मामला 
दरअसल, बैतूल में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान बस मालिकों की लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में कई बसें बिना फिटनेस और सुरक्षा इंतजाम के सड़कों पर दौड़ती मिलीं. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि ड्राइवर बारिश में वाइपर चलाने के लिए रस्सी का सहारा लेते हैं. जिला मुख्यालय के बस स्टैंड से रोजाना सैकड़ों बसें अलग-अलग रूटों पर निकलती हैं. लेकिन इन बसों की फिटनेस और सुरक्षा की जांच शायद ही कभी होती है. यही वजह है कि जब हादसा होता है,तभी प्रशासन जागता है.

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
आज ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड के पास बसों की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. बारिश के दिनों में सबसे जरूरी वाइपर को ड्राइवर रस्सी से बांधकर चलाते मिले. ड्राइवर एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरे हाथ से वाइपर खींचते हैं. जिससे यात्रियों की जान पर सीधा खतरा मंडराता है. यही नहीं जांच में कई बसों में बैक लाइट, इंडिकेटर, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर फाइटर और इमरजेंसी डोर तक मौजूद नहीं मिले. इस पर ट्रैफिक पुलिस ने बस मालिकों पर चलानी कार्रवाई की.

ट्रैफिक पुलिस ने बसों पर कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बसों के साथ-साथ काली फिल्म लगी कारों, तीन सवारी बाइक और बिना कागजात वाले वाहनों पर भी जुर्माना ठोका. ट्रैफिक पुलिस की यह कार्रवाई तो सामने आ गई, लेकिन सवाल यह है कि बिना फिटनेस और सुरक्षा इंतजाम के चल रहीं इन बसों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? यात्रियों की जान से हो रहे इस खुले खिलवाड़ को कब तक अनदेखा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Betul Bullock Cart Video: अजब एमपी में गजब विकास! बैतूल में दिखी बैलगाड़ी वाली एंबुलेंस, पटवारी ने शेयर किया वीडियो

रिपोर्ट- रुपेश कुमार, जी मीडिया, बैतूल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

betul newstraffic police

Trending news

betul news
MP है भईया मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा
​​Shivpuri news
MP में तैयार हुई एकदम नई डिश! खाने में मिली ऐसी भयानक चीज़, देखते ही आ जाएगी उल्टी
mp news
जबलपुर में नितिन गडकरी ने क्यों लिया कमलनाथ का नाम, पूर्व सीएम बोले-आप बधाई के पात्र
bhopal news
राजधानी की ड्रग फैक्ट्री का धागा अंडरवर्ल्ड तक, NIA की एंट्री, दाऊद का करीबी है सलीम
Singrauli
सिंगरौली के ट्रामा सेंटर में 72 मासूमों की मौत,हर 100 में से 17 बच्चों की जा रही जान
Korba News
छत्तीसगढ़ में चमत्कार, बच्चा हुआ नहीं फिर भी बाल्टी भरकर दूध दे रही गाय
mp news
इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष का वीडियो वायरल, पुलिस अफसर से अभद्रता पर बवाल
korba
Korba News: पूजा कर रही महिला को दिखें भगवान शंकर के 'आभूषण', देखते ही जो हुआ....
rewa
रीवा में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मकान मालिक समेत मजदूर की मौत,एक की हालत गंभीर
Gariaband
अस्पताल है या मजाक? यहां डॉक्टर या नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन,सरकार दे जवाब
;