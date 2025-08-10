मैं कूद जाऊंगा! शराब के नशे में शख्स ने दिखाया स्पाइडरमैन जैसी करतब, इमारत पर घंटो चला खौफनाक ड्रामा

Betul Sharabi Drama: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. युवक शराब के नशे में सुध बुध खोकर, तीन मंजिला बिल्डिंग पर घंटो बैठे देखा गया. स्थानीय लोग युवक को बिल्डिंग से उतारने के लिए घंटो मशक्कत करते दिखाई दिए वहीं युवक इमारत से कूदने की धमकी देते सुनाई पड़ रहा. हालांकि लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को इमारत से नीचे उतारा गया. सोशल मीडिया पर इस शरबी वीडियो पर तरह तरह के कॉमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

शराबी युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा

ये पूरी घटना बैतूल जिले के गणेश मंदिर चौक पर देखी गई. यहां कई घंटे से एक शराबी युवक को तीन मंजिला बिल्डिंग पर बैठे देखा गया. युवक बार-बार इमारत से कूदने की धमकी भी दे रहा था. नशे में धुत इस युवक को न होश था ना ही अपनी जान की परवाह. उसे किसी चीज का होश था तो वो कि बिल्डिंग से कूदने का. घंटो चले इस हाईवोल्टेज ड्रामा को लोग नीचे से देख रहे थे. घंटो यही मशक्कत चल रही थी कि युवक को नीटे कैसै उतारा जाए.

ऐसे उतारा गया नीचे

तीन मंजिला बिल्डिंग पर चढ़कर जान की बाजी लगाते इस शख्स को जैसे तैसे नीचे उतारा गया. स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शराबी युवक सुरक्षित नीचे उतारा गया. नीचे सुरक्षित आने के बाद पता चला कि युवक शराब का आदी है. शराब के नशे में न उसे होश रहती है ना ही अपनी जान की फिक्र. एक तरफ पुलिस जहां ड्रिंग एंड ड्राइन के केस पर लगाम लगान की कोशिश कर रही है वहीं दूसरी ओर शहर में शराबियों के ड्रामे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. आगे अगर इन जैसे लोगों की हरकतों पर लगाम नहीं लगाया गया तो भविष्य में ऐसी हरकतों से बड़ी अनहोनी होने का खतरा मंडराता रहेगा.

बैतूल में बढ़े चोरी के मामाले

बैतूल जिला के सारणी क्षेत्र में पुलिस ने दो चोरी के मामलों का खुलासा किया है और इन मामलों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. आरोपियों के पास से करीब 65 हजार रुपए और एक पीकअप वाहन जब्द किया है. एक तरफ पुलिस ने पाथाखेड़ा स्थित WCL खदान से चोरी हुए 20,000 रुपये के कॉपर केबल को खोच निकाला है वही दूसरी तरफ एक पिकअप वाहन से 45 हजाररुपये के लोहे के पाइप बरामद किए हैं. वहीं, पिकअप वाहन की कीमत 5 लाख बताई जा रही है.

रिपोर्ट: रूपेश कुमार,Z मीडिया, बैतूल