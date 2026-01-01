इंदौर में 'जल' बना 'काल', प्रशासन की लापरवाही ने ली लोगों की जान, अब मौतों पर दे रहे गोलमोल जवाब

Indore Water Death Update: इंदौर हादसा मामले में दूषित पानी पीने से ही लोगों की मौत हुई है. इसकी पुष्टि सरकारी लैब रिपोर्ट में की गई है. जांच में पता चला है कि पाइपलाइन लीकेज होने से दूषित पानी मिल गया था. जिसके कारण लगभग 1400 लोग बीमार हो गए. इसको लेकर प्रशासन की तरफ से मौतों के आंकड़ा को लेकर गोलमोल जवाब दिया जा रहा है.
Trending Photos
Indore Water Contamination News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के चलते कई लोगों की जानें जा चुकी हैं. इसको लेकर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि मौत की वजह सिर्फ पानी ही है. बताया जा रहा है कि जिस पानी को लोग रोजाना भरोसे के साथ पानी पी रहे थे. लेकिन वही उनकी जिंदगी का दुश्मन बन गया. भागीरथ इलाके में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायतें बढ़ने के बाद पानी के नमूनों की जांच कहाई गई थी. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीमारी की जड़ नलों से आ रहा दूषित पानी ही है. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है.
वहीं CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने बताया कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के सैंपल की जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जा चुकी है. वहीं रिपोर्ट में साफतौर पर पुष्टि हुई है, कि गंदा पानी पीने से ही लोग बीमार पड़ गए और कुछ लोगों की मौत भी हुई. शुरूआती जांच में सामने आया है, कि पाइपलाइन में लीकेज के कारण पीने के पानी में गंदगी और खतरनाक बैक्टीरिया मिल गए. अब यह लीकेज कहां और किस स्तर पर है, इसकी बारीकी से जांच की जा रही है.
हर लाइन की जांच होगी
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना है कि भागीरथपुरा में पेयजल लाइन में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े. उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी के नीचे जिस जगह लीकेज की आशंका जताई जा रही है, वही सबसे बड़ा कारण हो सकता है. इसी वजह से पूरे इलाके की पाइपलाइन का माइक्रो ऑब्जरवेशन किया जा रहा है. हर जोड़ और हर लाइन की जांच होगी, ताकि यह साफ हो सके कि गंदा पानी कहां से सप्लाई में मिल रहा था और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.
मौतों पर गोलमोल जवाब
मौतों के आंकड़ों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. वहीं जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने दूषित पानी से चार मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक मृतकों की संख्या 14 है. वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि जांच रिपोर्ट में पानी में जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए हैं. वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब तक 1400 लोग बीमार हुए हैं. इनमें से 200 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर के लिए यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है.
रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट