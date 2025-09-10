पहली बार जबलपुर से नेपाल के लिए डीलक्स एसी ट्रेन सेवा, इंदौर से 4 अक्टूबर को होगी रवाना, ऐसे करें बुकिंग
पहली बार जबलपुर से नेपाल के लिए डीलक्स एसी ट्रेन सेवा, इंदौर से 4 अक्टूबर को होगी रवाना, ऐसे करें बुकिंग

Jabalpur News: IRCTC पहली बार जबलपुर से नेपाल के लिए 'भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन' चला रहा है. यह पूरी तरह से वातानुकूलित और लग्जरी ट्रेन 4 अक्टूबर 2025 को रवाना होगी. जानें इसकी पूरी जानकारी...

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:13 AM IST
पहली बार जबलपुर से नेपाल के लिए डीलक्स एसी ट्रेन सेवा, इंदौर से 4 अक्टूबर को होगी रवाना, ऐसे करें बुकिंग

Jabalpur To Nepal Train: यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन(IRCTC) ने जबलपुर से नेपाल के लिए 'भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन' चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन 4 अक्टूबर 2025 को इंदौर से रवाना होगी और महाकौशल के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और सतना जैसे स्टेशनों पर रुकेगी. यह यात्रा कुल 10 दिनों की होगी ताकि यात्री आसानी से यात्रा का आनंद ले सकें.

खंडवा स्टेशन के पास टला बड़ा हादसा, मुंबई से दिल्ली जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी, डिब्बे हवा में अटके

 

इंदौर से 4 अक्टूबर को रवाना होगी ट्रेन
दरअसल, भारत गौरव ट्रेन सेवा के तहत आईआरसीटीसी द्वारा जबलपुर से नेपाल के लिए पहली डीलक्स एसी ट्रेन 4 अक्टूबर 2025 को शुरू की जाएगी. यह विशेष ट्रेन इंदौर से शुरू होकर जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और सतना जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. 10 दिनों की इस यात्रा में यात्री काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर, पोखरा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान समेत नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों की आसानी से सैर कर सकेंगे.

मिलेंगी ये खास सुविधाएं
दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार इस विशेष यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति पैकेज शुल्क डबल ऑक्यूपेंसी आधार पर निर्धारित किया गया है. थर्ड AC के लिए ₹63,850, सेकंड AC के लिए ₹75,230 और फर्स्ट AC के लिए ₹91,160 से ₹99,125 तक. पैकेज में वातानुकूलित ट्रेन यात्रा, 3-स्टार होटलों में ठहरने की सुविधा, एसी बसों द्वारा दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, शाकाहारी भोजन, यात्रा बीमा और ऑन-बोर्ड सुरक्षा जैसी सभी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं. IRCTC के एरिया मैनेजर नरोत्तम नामदेव के अनुसार, यह एक लग्जरी ट्रेन है जिसमें करीब 350 यात्री यात्रा कर सकेंगे. ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए दो डाइनिंग कार भी उपलब्ध रहेंगी. उन्होंने बताया कि नेपाल की इस धार्मिक यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा.

MP में कयामत ढाएगा मौसम, आज गरज-चमक के साथ होगी तूफानी बारिश! इन जिलों में अलर्ट जारी

 

कैसे करें बुकिंग
जो यात्री इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वे IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट, जबलपुर रेलवे स्टेशन स्थित IRCTC कार्यालय या एजेंटों के माध्यम से अपनी सीट बुक कर सकते हैं.

;