Bhavantar Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी! आज खातों में आएंगे पैसे, सीएम मोहन रतलाम से करेंगे ट्रांसफर

Bhavantar Yojana: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव रविवार को रतलाम जिले के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे भावांतर योजना के तहत एक क्लिक से 3.77 लाख किसानों के खातों में ₹810 करोड़ ट्रांसफर करेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:17 AM IST
Bhavantar Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी! आज खातों में आएंगे पैसे, सीएम मोहन रतलाम से करेंगे ट्रांसफर

Bhavantar Yojana: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव रविवार को रतलाम ज़िले के दौरे पर रहेंगे. वे दिन भर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. दौरे की शुरुआत जावरा से होगी जहां वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे की मूर्ति का अनावरण करेंगे. इसके बाद, मुख्यमंत्री भावांतर योजना के सिंगल-क्लिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे और किसानों की प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे. साथ ही वे जावरा में हो रहे राज्य-स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल-क्लिक प्रक्रिया से 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर करेंगे.

CM मोहन रतलाम से ट्रांसफर करेंगे 810 करोड़ रुपये
दरअसल, रतलाम ज़िले में रविवार का दिन तैयारियों और कार्यक्रमों से भरा रहने वाला है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रतलाम आ रहे हैं. जावरा के शासकीय भगत सिंह कॉलेज में हो रहे राज्य-स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में किसानों की बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान एक क्लिक से 3.77 लाख किसानों के खातों में ₹810 करोड़ ट्रांसफर करेंगे. अब तक भावांतर योजना के तहत 6.44 लाख किसानों को ₹1292 करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

9 लाख किसानों ने कराया पंजीयन
बता दें कि इस बार 900,000 से ज़्यादा किसानों ने अपनी सोयाबीन बेचने के लिए इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि साल 2026 को मध्य प्रदेश में 'कृषि-आधारित उद्योग वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा.

प्रशासन हाई अलर्ट पर 
जावरा में अपने कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री रतलाम शहर पहुंचेंगे, जहां वे ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के एक सम्मेलन में भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है. कलेक्टर मीशा सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जावरा हेलीपैड, बंजली हवाई पट्टी और कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियों का जायजा लिया. इस बीच SP अमित कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग सुविधाओं, ट्रैफिक रूट और पुलिस तैनाती की समीक्षा की. अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं.

