दहेज का दानव: गर्म रॉड से जलाया, जहर पिलाया, भिंड की बेटी से ग्वालियर में क्रूर खेल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2895795
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दहेज का दानव: गर्म रॉड से जलाया, जहर पिलाया, भिंड की बेटी से ग्वालियर में क्रूर खेल

Bhind News: भिंड जिले की लड़की से ग्वालियर में दहेज के लिए क्रूरता देखने को मिली है. जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू को इतना प्रताड़ित किया है वह दिल्ली में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दहेज का दानव
दहेज का दानव

Gwalior News: ग्रेटर नोएडा के बाद अब मध्य प्रदेश से भी दहेज का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां भिंड जिले की एक नवविवाहिता को ग्वालियर में ससुराल पक्ष ने दहेज प्रताड़ना का शिकार बनाया है, बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू के साथ ऐसी क्रूरता की है कि फिलहाल नवविवाहिता  इस वक्त दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पिछले एक महीने से आईसीयू में भर्ती है जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है. बताया जा रहा है कि ग्वालियर में ससुराल पक्ष के लोग बहू से लगातार दहेज की डिमांड कर रहे थे. लेकिन जब डिमांड पूरी होते नहीं दिखी तो बहू के साथ ऐसी क्रूरता की गई है. 

भिंड की लड़की ग्वालियर में हुई थी शादी 

दरअसल, भिंड की रहने वाली 24 साल की सोनाली शर्मा की शादी भिंड जिले की मेहगांव तहसील के गिंगरखी गांव के आदित्य शर्मा से हुई थी, जो ग्वालियर के बीएसफ कॉलोनी में रहते हैं, लड़की भी शादी के बाद ससुराल आ गई. शादी में लड़की के पिता सतीश शर्मा ने 14 लाख 50 हजार रुपये नकद दिए थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों की मांगें और प्रताड़नाएं शुरू हो गईं, क्योंकि ससुराल पक्ष को और दहेज चाहिए था, लेकिन लड़की के परिजन और ज्यादा दहेज देने की स्थिति में नहीं थे, जिससे उन्होंने लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया था. 

ये भी पढ़ेंः फेरे लिए, कसमे खाईं… लेकिन सुहागरात से पहले ही फरार हुई दुल्हन, दूल्हा भी हुआ हैरान

बुलेट बाइक की डिमांड 

पीड़िता के परिजनों के अनुसार, ससुराल वालों ने शादी के बाद बुलेट मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी, जब सोनाली और उसके परिवार ने इस मांग को पूरा करने से इनकार किया, तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. परिजनों का आरोप है कि सोनाली को गर्म लोहे की रॉड से जलाया गया, उसके हाथों को बुरी तरह से झुलसा दिया गया. इस अमानवीय प्रताड़ना की पराकाष्ठा तब हुई जब 19 जुलाई 2025 को सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया गया. इसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई और उसे पहले ग्वालियर में भर्ती किया गया, बाद में गंभीर हालत में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल रेफर कर दिया गया, एक महीने से वह आईसीयू में है और डॉक्टरों के मुताबिक स्थिति अब भी चिंताजनक है. 

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

मामले में पीड़िता के पिता सतीश शर्मा ने ग्वालियर के महाराजपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है, एफआईआर में सोनाली के पति आदित्य शर्मा सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों को नामजद किया गया है, वहीं पीड़िता के भाई मयंक शर्मा ने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने और मामले को दबाने के आरोप लगाए हैं. मयंक का कहना है कि 'मेरी बहन एक महीने से आईसीयू में है, कोई सुधार नहीं है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है.' परिजन लगातार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. एमपी की यह घटना एक बार फिर दहेज का दानव की कहानी कहता नजर आ रहा है. 

ये भी पढ़ेंः डॉक्टरों ने मृत बताया, स्पीड ब्रेकर के झटके से जिंदा हुई महिला, हुआ अनोखा चमत्कार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

MP Dowry Casebhind dowry casegwalior dowry case

Trending news

damoh
दमोह कलेक्टर का बड़ा फैसला, बाजारों में नहीं मिलेंगी गणेश प्रतिमाएं; जानिए वजह
ratlam
रोजगार देने और अकाल से बचने के लिए बनाया गया भगवान गणेश का मंदिर,आज भी बरकरार है चमक
mp train news
भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में बढ़ेगी कोचों की संख्या, मिलेगी ये सुविधाएं
mp top breaking News
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
mp education news
एमपी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर मंडराया सैलरी का संकट! सामने आई बड़ी वजह
mp news
जबलपुर में दिनदहाड़े पुलिस को खुली चुनौती! थाने के मंदिर से जेवर चुरा ले गया चोर
bhopal news
TikTok की भारत में वापसी से पहले युवाओं को लेकर बड़ा खुलासा, भोपाल से अनोखा मामला
mp news
CM मोहन ने लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान, 1500 नहीं, हर महीने आएंगे इतने रुपये
dhar news
धार में पति-पत्नी का गजब का धंधा! किराए के कमरे को बनाया अय्याशी का अड्डा, पुलिस...
Korba News
सड़क पर नहाने पहुंचा मर्दों का झुंड! बाल्टी-मग-साबुन लेकर गड्ढे में लगाई डुबकी
;