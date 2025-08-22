Bhind News: मजदूरों के हाथों से मिट गई राशन की लकीरें, भिंड में 63,000 गरीबों का दाना-पानी बंद!

Ration Card Finger Print Issue in Bhind: मध्य प्रदेश में गरीबों को मिलने वाले राशन पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अब जरूरतमंदों के लिए परेशानी बन गई है. सिर्फ भिंड जिले में 63,000 ऐसे लोग हैं, जिन्हें पिछले तीन महीनों से राशन नहीं मिल रहा है. इसके पीछे की वजह केवाईसी और फिंगरप्रिंट है. क्योंकि, मजदूरी करते करते गरीबों के हाथ की रेखाएं घिस गई हैं, जिसके चलते उनका फिंगर अपेडट नहीं हो पा रहा है. इस वजह से उन्हें राशन की दुकान से खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है.

जानकारी के अनुसार, भिंड जिले में नो लाख एक हजार छ:सौ बयासी लाभार्थी दर्ज हैं. जिनमें से आठ लाख बाईस हजार छ: सौ चोंसठ लाभार्थियों की केवाईसी सफलता पूर्वक हो चुकी है. लेकिन 63000 के लगभग लाभार्थियों की अभी तक केवाईसी नहीं हो सकी है. क्योंकि, उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सके हैं और वह खाद्यान्न लाभ से बाहर हैं.

मजदूरी करते करते मिट गईं रेखाएं

जिले में जब पड़ताल की गई तो कुछ लोग ऐसे मिले जिनकी हाथ की रेखाएं मिट चुकी थी और केवाईसी के लिए कई बार चक्कर लगाने के बाद भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के चलते हार थक कर घर बैठ गए हैं. भिंड शहर के महावीर नगर में रहने वाले 85 साल के रामजीलाल खटीक की मजदूरी करते-करते हाथ की रेखाएं मिट चुकी है और उनकी केवाईसी नहीं होने के चलते उनका खाद्यान्न अब तीन माह से बंद है, ऐसे ही भरौली रोड स्थित सरोजिनी नगर के रहने वाले दिव्यांग जवाहरलाल गोयल के हाथों में उंगलियां ना होने के चलते अब उनका खाद्यान्न भी बंद है,

नहीं मिल रहा राशन का लाभ

शहर के नयापुरा खटीक मोहल्ला में रहने वाली विधवा सज्जू बाई की दिव्यांग बेटी बाई की कई बार चक्कर काटने के बाद भी फिंगरप्रिंट मेच ना होने के चलते केवाईसी नहीं हुई और उनको भी अब खाद्यान्न आवंटित नहीं होने से मिल नहीं पा रहा है. जिसके चलते वह घर घर जाकर मजदूरी कर बेटी का पेट पालने को मजबूर है. वहीं मेहगांव वार्ड क्रमांक 14 के रहने वाले भागीरथ प्रसाद बीते 4 साल से पैरालाइज से पीड़ित होकर बिस्तर पर हैं और वह चल-फिर नहीं सकते हैं उनके बेटे संजू मजदूरी कर अपने और अपने पिता का भरण पोषण कर रहे हैं. सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यह है कि पिता की देखभाल करें या फिर मजदूरी पर जाए. जब तक उनको सरकारी योजना का खाद्यान्न मिल रहा था तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत थी. लेकिन फिंगरप्रिंट मैच न होने के चलते केवाईसी नहीं हो पा रही है. इसलिए उनका खाद्यान्न बंद हो गया. अब उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जानिए क्या बोले खाद्य​ अधिकारी

वहीं, कई बच्चों की उम्र बढ़ने के चलते फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं और उनका भी खाद्यान्न बंद है, वहीं जब जिला खाद्य अधिकारी सुनील कुमार बोहित से बात की तो उनका कहना है कि उनके पास अभी तक आठ शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जिनके संबंध में प्रदेश सरकार को समस्या के लिए पत्र लिखा गया है. साथ ही ऐसे दिव्यांग जिनकी केवाईसी ना होने के चलते खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, उनका वेरिफिकेशन मौके पर जाकर ओटीपी के माध्यम से कराया जाएगा. साथ ही जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, उनके लिए सरकार से फेस स्कैनर मशीन की डिमांड की है. जिससे उनकी फेस स्कैन कर केवाईसी कराई जा सके.

बताते चले कि सिर्फ भिंड जिले में 63000 से अधिक लोगों की केवाईसी ना होने के कारण राशन मिलने से वंचित हैं. वहीं, अगर बात करें पूरे प्रदेश की तो करीब तो 8 लाख से अधिक लोग केवाईसी ना होने के चलते खाद्यान्न लाभ से वंचित हैं.



रिपोर्ट- प्रदीप शर्मा, जी मीडिया भिंड

