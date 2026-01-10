Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3069701
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भोपाल गौमांस केस: स्लॉटर हाउस में गौहत्या पर NHRC सख्त, निगम अफसरों पर लटकी तलवार

Bhopal News: भोपाल में बीफ़ मिलने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. प्रशासन ने भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस को  सील कर दिया है. इस बीच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और इस पर नाराज़गी जताई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 10, 2026, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल गौमांस केस: स्लॉटर हाउस में गौहत्या पर NHRC सख्त, निगम अफसरों पर लटकी तलवार

Bhopal News: भोपाल में गौमांस ज़ब्त करने की घटना ने प्रशासनिक सिस्टम और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 17 दिसंबर की रात को हिंदू संगठनों ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एक ट्रक को रोका, जिसमें कथित तौर पर लगभग 25 से 26 टन मांस था. ट्रक को ज़ब्त कर लिया गया और मांस के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे. रिपोर्ट आने के बाद यह दावा किया गया कि मांस बीफ़ था और लैब टेस्ट के नतीजों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की कि यह सच में गौमांस था.  इस खुलासे के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

स्लॉटर हाउस में गाय काटने को लेकर भड़का NHRC 
इस मामले में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा कि, 'भोपाल में सरकारी पैसे से बने नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौ हत्या कर गौ मांस को पैक कर के बेंचने के मामले में पकड़ाए असलम चमड़ा के विरुद्ध शिकायत थी कि वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भोपाल ला कर गौ कशी करवाता है.  हमने पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे तत्पश्चात पुलिस ने असलम के बयान को हो सत्य मान कर हमको जो रिपोर्ट प्रेषित की थी उसके अनुसार तो नगर निगम ही इस क़तलख़ाने का संचालक है. तो अब तय करिए कि निगम के किस अफसर पर मुक़दमा बनना चाहिए' ? 

उन्होंने आग लिखा कि 'इसकी जड़ें गहरी हैं भोपाल के आदमपुर छावनी में मृत पशुओं के शव के निष्पादन के लिए 5 करोड़ की सरकारी लागत से बना रेंडरिंग (carcass) प्लांट भी इसी असलम चमड़े के पास है. ये दोनों संयंत्र इस से वापस लेने होंगे और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की जाँच कर उन्हें भोपाल की पूज्य मातृ भूमि से बाहर खदेड़ना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

अब जानिए पूरा मामला
घटना 17 दिसंबर 2025 की रात की बताई जा रही है, जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के समीप एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की थी. ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें बड़ी मात्रा में मांस पाया गया था. ट्रक में करीब 25 टन मांस लदा हुआ था. प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त गौमांस को भोपाल से मुंबई ले जाने की तैयारी की जा रही थी. हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक सहित मांस को जब्त कर सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे. बाद में आई रिपोर्ट में मांस के गौमांस होने की पुष्टि हो गई. जांच के दौरान यह भी गंभीर खुलासा हुआ कि यह गौमांस नगर निगम के अधिकृत स्लॉटर हाउस से ही ट्रक में लोड किया गया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
भोपाल गौमांस केस: स्लॉटर हाउस में गौहत्या पर NHRC सख्त, निगम अफसरों पर लटकी तलवार
shahdol news
शहडोल के गर्ल्स हॉस्टल से गायब हो रही बेटियां! 10 दिन में दूसरी छात्रा लापता...
mp news
मुफ्त की मिठाई पर 'खूनी' महाभारत, मना किया तो बदमाशों ने डेयरी संचालक का रेता गला
mungeli news
साहब, हम अभी जिंदा हैं! रिकॉर्ड में दो महिलाओं को घोषित किया मृत...
mp news
7 बदमाश, 2 बैग और 2 करोड़ की लूट... व्यापारी को अधमरा कर करोड़ों की डकैती
Bilaspur News
बिलासपुर-रायपुर रूट पर 8 मेमू ट्रेनें कैंसिल, 2 दिनों तक यात्रियों को होगी परेशानी
indore news
इंदौर कांड के बाद एक्शन में सरकार, अब शहरों में शुरू होगा स्वच्छ जल अभियान
Former Chief Secretary Amitabh Jain
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को मिला नया नेतृत्व, अमिताभ जैन मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त...
Raisen News
MP में फिर से दशहरा! इस जिले में कड़कड़ाती ठंड के बीच दोबारा जला रावण
Supreme Court
MP के 80 साल के बुजुर्ग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला