भोपाल गौमांस केस: स्लॉटर हाउस में गौहत्या पर NHRC सख्त, निगम अफसरों पर लटकी तलवार

Bhopal News: भोपाल में गौमांस ज़ब्त करने की घटना ने प्रशासनिक सिस्टम और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 17 दिसंबर की रात को हिंदू संगठनों ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एक ट्रक को रोका, जिसमें कथित तौर पर लगभग 25 से 26 टन मांस था. ट्रक को ज़ब्त कर लिया गया और मांस के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे. रिपोर्ट आने के बाद यह दावा किया गया कि मांस बीफ़ था और लैब टेस्ट के नतीजों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की कि यह सच में गौमांस था. इस खुलासे के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

स्लॉटर हाउस में गाय काटने को लेकर भड़का NHRC

इस मामले में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा कि, 'भोपाल में सरकारी पैसे से बने नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौ हत्या कर गौ मांस को पैक कर के बेंचने के मामले में पकड़ाए असलम चमड़ा के विरुद्ध शिकायत थी कि वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भोपाल ला कर गौ कशी करवाता है. हमने पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे तत्पश्चात पुलिस ने असलम के बयान को हो सत्य मान कर हमको जो रिपोर्ट प्रेषित की थी उसके अनुसार तो नगर निगम ही इस क़तलख़ाने का संचालक है. तो अब तय करिए कि निगम के किस अफसर पर मुक़दमा बनना चाहिए' ?

उन्होंने आग लिखा कि 'इसकी जड़ें गहरी हैं भोपाल के आदमपुर छावनी में मृत पशुओं के शव के निष्पादन के लिए 5 करोड़ की सरकारी लागत से बना रेंडरिंग (carcass) प्लांट भी इसी असलम चमड़े के पास है. ये दोनों संयंत्र इस से वापस लेने होंगे और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की जाँच कर उन्हें भोपाल की पूज्य मातृ भूमि से बाहर खदेड़ना होगा.

अब जानिए पूरा मामला

घटना 17 दिसंबर 2025 की रात की बताई जा रही है, जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के समीप एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की थी. ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें बड़ी मात्रा में मांस पाया गया था. ट्रक में करीब 25 टन मांस लदा हुआ था. प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त गौमांस को भोपाल से मुंबई ले जाने की तैयारी की जा रही थी. हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक सहित मांस को जब्त कर सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे. बाद में आई रिपोर्ट में मांस के गौमांस होने की पुष्टि हो गई. जांच के दौरान यह भी गंभीर खुलासा हुआ कि यह गौमांस नगर निगम के अधिकृत स्लॉटर हाउस से ही ट्रक में लोड किया गया था.

