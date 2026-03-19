डॉक्टरों ने दे दिया था डेथ सर्टिफिकेट, दफनाने से पहले चलने लगीं सांसें, सवालों के घेरे में डॉक्टरॉ

Dead Newborn Come Back to Life-मध्यप्रदेश के भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल से डॉक्टरों की एक लापरवाही की ऐसी खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत और चिकित्सा जगत को शर्मसार कर दिया है. यहां डॉक्टरों ने एक जीवित नवजात बच्ची को मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तक थमा दिया. परिवार जब मासूम के अंतिम संस्कार की तैयारी कर कफन खरीद चुका था और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी की जा चुकी थी. करीब 4 घंटे बाद बच्ची के शरीर में हलचल हुई और वह जीवित पाई गई.

खुशियां मातम में बदलीं

अस्पताल में डिलीवरी के बाद ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने नवजात को मृत घोषित कर दिया. रोते-बिलखते परिजन बच्ची का शव लेकर घर चले गए और दफनाने की तैयारी में जुट गए. लेकिन लगभग 4 घंटे बीतने के बाद जब बच्ची के शरीर में हरकत हुई, तो परिवार को चीखें निकल गईं. आनन-फानन में उसे वापस अस्पताल ले जाया गया, जहां वह जीवित मिली. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन

इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या महज एक ड्यूटी डॉक्टर की गलती है या उस पूरे सिस्टम की विफलता, जहां बिना जांच के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर या फिर अस्पताल का मैनेजमेंट?

Add Zee News as a Preferred Source

मामले में जांच के लिए कमेटी गठित

अस्पताल में नवजात को मृत घोषित करने के मामले में एचओडी डॉ. शबाना परवेज ने जांच के लिए डॉक्टरों की कमेटी गठित की है. यह कमेटी अब पता लगाएगी कि लापरवाही कहां और कैसे हुई. इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यह गर्भपात का केस था, जिसमें पांचवे महीने में डिलीवरी हुई थी. नवजात का वजन करीब 400 ग्राम था, इस तरह के मामलों में बच्चे की जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है.

डॉक्टर को नहीं मिली धड़कन

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, जन्म के तुरंत बाद नवजात की धड़कन जांची गई थी, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर को धड़कन नहीं मिली. इसलिए डॉक्टर ने बच्ची को मृत मानकर परिजनों को सौंप दिया. इस मामले में घटना के समय मौजूद स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और पूरी घटना की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें-युवक ने खुद को उतारा मौत के घाट, चाकू से कलाई और गला रेता, CCTV में कैद हुई घटना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!