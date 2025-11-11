Advertisement
मॉडल खुशबू की मौत के पीछे का सच, PM रिपोर्ट में खुलासा, गर्भवती थी, बच्चेदानी की नली फटी

Bhopal News-भोपाल में मॉडल खुशबू वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि खुशबू गर्भवती थी, उसकी मौत फैलोपियन ट्यूब से मौत हुई थी. पुलिस ने खुशबू के लिव-इन पार्टनर कासिम से पूछताछ शुरू कर दी है. खुशबू के परिवार ने कासिम पर हत्या का आरोप लगाया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:00 PM IST
मॉडल खुशबू की मौत के पीछे का सच, PM रिपोर्ट में खुलासा, गर्भवती थी, बच्चेदानी की नली फटी

Model Khusboo Verma Death-मध्यप्रदेश के भोपाल में 27 वर्षीय मॉडल खुशबू वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खुशबू गर्भवती थी और उसकी फैलोपियन ट्यूब फटने से मौत हुई है. डॉक्टरों का कहना है कि यह मौत प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशन का नजीता है. हालांकि, कॉम्प्लिकेशन कैसे हुआ, इसका कारण जानने के लिए बिसरा जांच कराई जाएगी. वहीं रिपोर्ट में शरीर पर किसी भी चोट के निशान नहीं मिले हैं, यानी मारपीट या बाहरी हिंसा की पुष्टि नहीं हुई है. बावजूद इसके, पुलिस ने मामले में गंभीरता से लेते हुए लिव-इन पार्टनर कामिस से पूछताछ शुरू की है. 

कासिम भर्ती कराकर हुआ था फरार
कासिम, मूलरूप से उज्जैन का रहने वाला है. उसने पुलिस को बताया के खुशबू के गर्भ में उसका ही बच्चा था. दोनों करीब डेढ़ साल से लिव-इन रिलेशनशिप में थे और जल्द शादी करने वाले थे. कासिम का कहना है कि उसने खुशबू के साथ कभी मारपीट नहीं की और उसकी मौत एक हादसा है. खुशबू की तबीयन तब बिगड़ी जब दोनों उज्जैन से भोपाल लौट रहे थे. बस में हालत खराब होने पर कासिम ने बस रुकवाकर उसे ऑटो से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कासिम अस्पताल में भर्ती कराकर मौक से भाग गया. 

परिवार ने जताया हत्या का शक
खुशबू के परिवार ने हत्या का शक जताया है. खुशबू की मां का कहना है कि कासिम ने पहले भी मेरी बेटी से मारपीट की थी. अब वही उसे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया. हमें इंसाफ चाहिए. डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कहना प्रेग्नेंसी से जुड़ा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है. खुशबू की बड़ी बहन काजल अहिरवार ने बताया कि हमारे पिता का निधन हो चुका है. हम तीन बहनों में खुशबू सबसे छोटी थी. 2 महीने पहले लटेरी में रहने वाले कासिम के एक दोस्त की पत्नी से बहन का विवाद हुआ था, तब कासिम ने ही मेरी बहन से मारपीट की थी.

लिव इन में रहती थी खुशबू
खुशबू और कासिम एक साथ भानपुर मल्टी में रह रहे थे. करीब डेढ़ महीने से उनके फ्लैट में ताला लगा है. कासिम शराब तस्करी के मामले में जेल चला गया था. कासिम के जेल जाने के बाद खुशबू कुछ दिनों तक फ्लैट में रही, इसके बाद वह अपनी मां के घर मंडी बामोरा चली गई. जब कासिम जेल से बाहर आया तो दोनों फिर एक साथ रहने लगे. घटना को लेकर खुशबू की मां ने कहा कि पुलिस बता रही है कि दोनों उज्जैन से भोपाल आ रहे थे. रास्ते में बेटी की तबीयत बिगड़ी तो कासिम ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचा. बेटी को बेसुध देखने के बाद वह भाग गया. उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, बेटी की हत्या करने वाले को सख्त सजा मिलना चाहिए.

