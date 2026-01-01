समीर बनकर आया 'जहूर', रिसॉर्ट में युवती को बनाया हवस का शिकार, जान से मारने की दी धमकी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के भोपाल के केरवा जंगल कैंप में एक युवक ने 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने रिसॉर्ट में बुलाकर युवती को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़िता को पैसों की मदद के बहाने मिलने के लिए बुलाया था. आरोपी एक प्रॉपर्टी डीलर है. युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

समीर बनकर की थी मुलाकात

आरोपी ने रिसॉर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म किया और वारदात के बाद उसे छोड़कर भाग निकला. कुछ देर बाद युवती ने रातीबड़ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है. वहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाई थी, उसने अपना परिचय समीर नाम से दिया था. हालांकि उसका असली नाम जहूर है. यह पूरा घटनाक्रम बुधवार-गुरुवार रात का है.

सहेली के जरिए हुई थी पहचान

पुलिस के अनुसार, 19 वर्षीय युवती इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है. उसकी एक सहेली के जरिए उसकी पहचान समीर से हुई थी. समीर शहर में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है. पीड़िता ने बताया कि उसकी मां की तबीयत खराब थी. उसे कुछ पैसों की जरूरत थी उसने समीर से 5 हजार रुपए की मदद मांगी. जहूर उर्फ समीर उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

धमकी देकर किया रेप

31 फर्स्ट ईव को आरोपी ने युवती को पैसे देने के बहाने से बुलाया. नेहरू नगर इलाके में बुलाकर यहां से वह उसे घुमाने के बहाने केरवा डेम जंगल कैंप में ले गया. यहां उसने जान से मारने की धमकी देकर युवती से रेप किया. इसके बाद धमकाया और वहां से भाग निकला. इस पूरी वारदात के बाद पीड़िता ने डायल 112 पर इसकी सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

महिला SI ने पीड़िता के बयान दर्ज किए, मेडिकल कराया और गुरुवार सुबह एफआईआर दर्ज कर ली. टीआई रासबिहारी शर्मा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जांच के बाद एफआईआर की है. थाने की दो टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं.

यह भी पढ़ें-घर के बाहर कचरा जला रही महिला, अचानक फट गया बम, शरीर में धंसे छर्रे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!