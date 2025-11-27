भोपाल में डेढ़ करोड़ की शराब जब्त, ट्रक से 1200 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, नए साल से पहले तस्करों का प्लान 'चौपट'

Bhopal News-भोपाल में पुलिस ने नए साल से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ाया है. ट्रक से कुल 1200 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है. जब्त की गई शराब की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है. शराब को भोपाल से इंदौर और फिर वहां से गुजरात भेजने की तैयारी थी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
Trending Photos
MP Police Big Action-मध्यप्रदेश में भोपाल पुलिस ने नए साल से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवात तड़के अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है. ट्रक से 1200 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, इस शराब को भोपाल से इंदौर और वहां से आगे गुजरात भेजने की योजना थी.
नाकाबंदी कर पुलिस ने पकड़ा
जानकारी के अनुसार, खजूर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बड़ा ट्रक अवैध शराब लेकर इंदौर की ओर जा रहा है. इस पर थाने के सामने नाकाबंद की गई. गुरुवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने स्टॉपर लगाकर उसे पकड़ लिया.
दस्तावेज नहीं दिखा पाया ड्राइवर
पुलिस पूछताछ के दौराइन ट्रक ड्राइवर कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया. ड्राइवर ने बताया कि उसने बैरागढ़ क्षेत्र से माल भरवाया था. इंदौर में एक व्यक्ति इस माल को रिसीव करने वाला था. ट्रक में शराब को प्लास्टिक दाना दिखाने के लिए छिपाया गया था. पुलिस का कहना है कि ट्रक के कागजात भी प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए हैं.
2025 की सबसे बड़ी कार्रवाई
सब इंस्पेक्टर संतराम खन्ना ने बताया कि यह साल 2025 की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. ट्रक और ड्राइवर को थाने लाकर पूरी जब्ती प्रक्रिया पूरी की गई है. अवैध शराब जब्ती की सूचना आबकारी विभाग को भेज दी गई है, अब आगे की विधिक कार्रवाई करेगा.
यह भी पढ़ें-खाद के लिए 2 दिन लाइन में लगी रही महिला, अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत, मिलेगी मदद
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!