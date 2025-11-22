Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3014754
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रिश्ते के भाई ने 3 साल तक किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की देता था धमकी, पीड़िता ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी

Bhopal News-भोपाल में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक किशोरी के साथ रेप करने का मामला सामने आया है. वारदात को पीड़िता के रिश्ते के भाई ने ही अंजाम दिया है. आरोपी 3 साल से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिश्ते के भाई ने 3 साल तक किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की देता था धमकी, पीड़िता ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी

MP Crime News-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाने में एक हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने ही रिश्ते के भाई पर तीन साल तक ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का गंभाीर आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार आरोपी उसके निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और इसी डर के सहारे लगातार उसका शोषण करता रहा. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है. 

रिश्ते में भाई लगता है आरोपी
घटना की शुरुआत साल 2022 में हुई, जब पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी. शिकायत में युवती ने बताया कि आरोपी, जो उसके रिश्ते में भाई लगता है, ने उसे झांसे में लेकर होटल स्काई पैलेस बुलाया था. वहां उसने निजी वीडियो का डर दिखाकर पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने धमकी, दबाव और शादी का झांसा देकर उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर कई बार शारीरिक शोषण किया. 

वीडियो वायरल करने की देता था धमकी
अब कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा बन चुकी पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, जिसके चलते वह तीन साल तक मानसिक प्रताड़ना झेलती रही. पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी कभी शादी का वादा करता और फिर बाद में मुकर जाता था. जब उसे लगा कि आरोपी न तो उसे छोड़ रहा है और न ही धमकाना बंद करेगा, तब उसने हिम्मत करके पुलिस की मदद लेने का फैसला किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी पर केस दर्ज 
आरोपी ने परेशान होकर युवती शनिवार को शाहपुरा थाने पहुंचा और विस्तृत शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस ने अनुसार, आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए विशेष टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. शाहपुरा पुलिस ने कहा कि पीड़िता को काउंसलिंग उपलब्ध करवाई जा रही है और मामले की जांच प्राथमिकता पर की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें-श्याम टेलर BJP युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बने,अश्विनी परांजपे को मिली नई जिम्मदारी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsmp newsmp latest news

Trending news

MP Crime News
रिश्ते के भाई ने 3 साल तक किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की देता था धमकी
mp news
श्याम टेलर BJP युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बने,अश्विनी परांजपे को मिली नई जिम्मदारी
mp news
BJP पार्षद की संदिग्ध मौत, मारपीट का आरोप लगाने के 4 दिन बाद हुआ निधन, बेटा गिरफ्तार
mp news
प्रधान आरक्षक ने सर्विस सेंटर कर्मचारी को सरेआम 'लात' मारी; 250 रुपए के लिए पीटा
jabalpur news
जय श्री राम बोलने पर 8वीं के छात्र की पिटाई करने का आरोप, FIR दर्ज...
bhopal mppsc
असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती, यहां देखेंआवेदन करने की अंतिम तारीख
chhattisgarh news
पुलिस चौकी में चल रही थी 'दारू पार्टी'! कमरे में पीते पकड़े गए 2 आरक्षक, Video वायरल
mp news
हथियार के दम पर वारदात की कोशिश, रात 4 बजे चोरों ने बोला धावा, लोग जागे तो किया फायर
mp news
काला हिरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, खेत में आए हिरणों का कराता था शिकार
cg raipur news
क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, रायपुर वनडे मैच के लिए आज से टिकट बिक्री शुरू