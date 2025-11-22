रिश्ते के भाई ने 3 साल तक किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की देता था धमकी, पीड़िता ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी

MP Crime News-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाने में एक हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने ही रिश्ते के भाई पर तीन साल तक ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का गंभाीर आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार आरोपी उसके निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और इसी डर के सहारे लगातार उसका शोषण करता रहा. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

रिश्ते में भाई लगता है आरोपी

घटना की शुरुआत साल 2022 में हुई, जब पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी. शिकायत में युवती ने बताया कि आरोपी, जो उसके रिश्ते में भाई लगता है, ने उसे झांसे में लेकर होटल स्काई पैलेस बुलाया था. वहां उसने निजी वीडियो का डर दिखाकर पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने धमकी, दबाव और शादी का झांसा देकर उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर कई बार शारीरिक शोषण किया.

वीडियो वायरल करने की देता था धमकी

अब कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा बन चुकी पीड़िता ने बताया कि आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, जिसके चलते वह तीन साल तक मानसिक प्रताड़ना झेलती रही. पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी कभी शादी का वादा करता और फिर बाद में मुकर जाता था. जब उसे लगा कि आरोपी न तो उसे छोड़ रहा है और न ही धमकाना बंद करेगा, तब उसने हिम्मत करके पुलिस की मदद लेने का फैसला किया.

आरोपी पर केस दर्ज

आरोपी ने परेशान होकर युवती शनिवार को शाहपुरा थाने पहुंचा और विस्तृत शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस ने अनुसार, आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए विशेष टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. शाहपुरा पुलिस ने कहा कि पीड़िता को काउंसलिंग उपलब्ध करवाई जा रही है और मामले की जांच प्राथमिकता पर की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

