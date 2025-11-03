बिजली बिल के बकायदारों को बड़ी राहत, समाधान योजना 2025-26 का CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने बिजली बिल बकायादारों के लिए समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ कर दिया है. कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे.
Samadhan Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिजली बिल बकायादारों के लिए समाधान योजना 2025-26 का विधिवत शुभारंभ कर दिया है. यह योजना प्रदेश के उन लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगी, जिन पर बिजली बिलों का पुराना बकाया है. शुभारंभ कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित किया गया. इस मौके पर सीएम के साथ राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.
बिजली बिल के बकायदारों को बड़ी राहत
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली कंज्यूमर्स को बड़ी राहत देते हुए समाधान योजना 2025-26 शुरू की है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने MP पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में इस स्कीम को लॉन्च किया. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिल पेमेंट में देरी पर सरचार्ज में बड़ी छूट दी गई है, जो 3 नवंबर से 28 फरवरी, 2026 तक रहेगी. पहले फेज में, 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक, 60% से 100% सरचार्ज में छूट मिलेगी. दूसरे फेज में, 1 जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक, 50% से 90% सरचार्ज में छूट मिलेगी.
सबसे सस्ती बिजली MP में दी जा रही-सीएम मोहन
समाधान योजना का मुख्य फोकस कंज्यूमर्स को उनके बकाया बिल भरने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका देना है. सीएम मोहन ने संबोधित करते हुए कहा कि इससे करीब प्रदेश के 92 लाख बकायादार उपभोक्ताओ को लाभ मिलेगा. 3 हजार करोड़ रुपये का सरचार्ज में छूट है. नवंबर से बिजली की डिमांड बढ़ेगी. लेकिन किसानों को कम से कम 10 घंटे बिजली अनिवार्य रुप से दी जाएगी. 3 महीने के बकाया बिल पर 100 परसेंट सरचार्ज छूट रहेगी. सबसे सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में मिल रही है. 2040 तक 50 परसेंट खपत रिन्यूएबल एनर्जी से होगी. इस साल किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है.