विधायक के कार्यालय 'साइलेंट चोरी' DVR बंद, दंपति घर में, फिर भी लाखों का माल साफ

Ratlam Rural MLA Mathuralal Damor: रतलाम में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने पहले ही लोगों को हैरान और परेशान कर रखा है, लेकिन रविवार और सोमवार की रात हुई चोरी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है. क्योंकि रतलाम कलेक्टर कार्यालय के पास बने बीजेपी विधायक मथुरालाल डामर के कार्यालय में भी चोरी हो गई, इतना ही नहीं कार्यालय के ऊपर रहने वाले टैंट व्यवसायी के घर में भी चोरी का मामला सामने आया है, जहां लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया गया, इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं.

डीवीआर बंद था

खास बात यह है कि जिस मकान से चोरी हुई, वहां सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे लेकिन डीवीआर की रिकॉर्डिंग बंद मिली, चोरी के समय मकान मालिक दंपति उसी घर में मौजूद थे, लेकिन चोर विंडो एसी की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और पूरी वारदात को बेहद शातिराना तरीके से अंजाम दिया, मकान मालिक अनिल भटनागर के अनुसार चोरों ने बड़ी ही सफाई से घर के उस हिस्से को चुना जहां से प्रवेश आसान था, उनके मुताबिक ज्वेलरी समेत कई कीमती सामान चोरी हुए हैं, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है. इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

घटना की जानकारी मिलते ही रतलाम के एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का मुआयना किया, उन्होंने तकनीकी और मैदानी दोनों स्तरों पर जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस ने चोरों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा.

रतलाम में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे शहर के लोग पहले ही चिंता में हैं. कलेक्टरेट के पास और वह भी एक विधायक कार्यालय को निशाना बनाना चोरों की बढ़ती हिम्मत का संकेत दे रहा है. बता दें कि मथुरालाल डामर रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं.

रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट

