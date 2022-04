बेटे को छोड़ने के लिए पुलिसवाले ने महिला से करवाई गंदी हरकत,किसी की भी कांप जाएगी रूह

Viral Video: बिहार के सहरसा जिले में एक पुलिस अधिकारी ने एक महिला के साथ बहुत ही शर्मनाक हरकत की है. दरअसल एक पुलिस वाले ने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए उसके पास आई एक महिला को उसकी बॉडी मसाज करने के लिए मजबूर किया. बता दें कि इस शर्मनाक घटना के बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.

घटना बिहार के सहरसा जिले के नौहट्टा थाना में आने वाली डघर पुलिस चौकी की है. बता दें कि इस कथित घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सहरसा की एसपी लिपि सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारी शशि भूषण सिन्हा को तत्काल प्रभाव से सस्‍पेंड कर दिया.

A poor woman from the Indian State of #Bihar, whose son was in jail, massages a cop inside the police station for the release of her son from jail.

Seriously, are we gonna strengthen our democracy through such a nation Mr. @MohamedNasheed ! pic.twitter.com/NF2xSa0VeY

