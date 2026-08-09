जबलपुर में अजीबोगरीब मामला, शख्स के मुंह में उग रहे बाल! ऑपरेशन के बाद खाने और निगलने में दिक्कत

मध्य प्रदेश के जबलपुर के आधारताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मुकेश गंभीर नाम के एक व्यक्ति के मुंह के अंदर बाल उग आए हैं. मरीज के अनुसार जून 2024 में डॉ. अर्पण मिश्रा ने मुंह के छाले का ऑपरेशन किया था. सर्जरी के दौरान मुंह के अंदर ग्राफ्टिंग के लिए गले की त्वचा का इस्तेमाल किया गया था. ट्रांसप्लांट के बाद उनके मुंह में बाल उगने लगे, जिससे उन्हें खाना खाने और निगलने में बहुत परेशानी होने लगी. मरीज का दावा है कि डॉक्टर ने सर्जरी से पहले उन्हें इस संभावित जोखिम या साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया था.