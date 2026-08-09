जबलपुर में अजीबोगरीब मामला, शख्स के मुंह में उग रहे बाल! ऑपरेशन के बाद खाने और निगलने में दिक्कत

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मध्य प्रदेश के जबलपुर के आधारताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मुकेश गंभीर नाम के एक व्यक्ति के मुंह के अंदर बाल उग आए हैं. मरीज के अनुसार जून 2024 में डॉ. अर्पण मिश्रा ने मुंह के छाले का ऑपरेशन किया था. सर्जरी के दौरान मुंह के अंदर ग्राफ्टिंग के लिए गले की त्वचा का इस्तेमाल किया गया था. ट्रांसप्लांट के बाद उनके मुंह में बाल उगने लगे, जिससे उन्हें खाना खाने और निगलने में बहुत परेशानी होने लगी. मरीज का दावा है कि डॉक्टर ने सर्जरी से पहले उन्हें इस संभावित जोखिम या साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया था.
कोर्ट जाने की तैयारी
इस बीच मुकेश इस मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. अपने वकील के जरिए वे कंज्यूमर कोर्ट और मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया जाएगा कि डॉक्टर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है. मुकेश के वकील का यह भी कहना है कि इस मामले से जुड़ी एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की जाएगी.
डॉक्टर ने दी सफाई
मुकेश का इलाज करने वाले डॉक्टर अर्पण मिश्रा का कहना है कि ऐसे ऑपरेशन के बाद बाल उगने में दिक्कत आती है. उन्होंने मुकेश गंभीर को इसके लिए आगे इलाज कराने को कहा था, लेकिन वे इलाज नहीं करवा रहे हैं और इधर-उधर शिकायत कर रहे हैं. जबकि असल में ऐसा नहीं है. ज़्यादातर मामलों में बाल उगने की समस्या होती है और इसे रेडियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है. उन्होंने मुकेश से कई बार इलाज के लिए कहा है, लेकिन वे इलाज के लिए तैयार नहीं हैं.
मामला जान लोग हैरान
डॉ. अर्पण मिश्रा का कहना है कि अगर मुकेश इलाज करवाते हैं, तो उनके मुंह में बाल उगना बंद हो जाएगा. हालांकि, यह मामला काफी हैरान करने वाला है. अब यह देखना बाकी है कि क्या मुकेश इस मामले को लेकर कंज्यूमर फोरम और हाई कोर्ट का रुख करेंगे या डॉक्टर की सलाह मानकर इलाज करवाएंगे. बहरहाल, यह मामला दिलचस्प है, जिसमें डॉक्टर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और मुकेश अपनी परेशानियां बता रहे हैं.
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