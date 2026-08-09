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जबलपुर में अजीबोगरीब मामला, शख्स के मुंह में उग रहे बाल! ऑपरेशन के बाद खाने और निगलने में दिक्कत

जबलपुर के आधारताल के रहने वाले मुकेश गंभीर के मुंह के अंदर बाल उगने लगे हैं. यह समस्या जून 2024 में मुंह के छाले की सर्जरी के बाद शुरू हुई. मरीज का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें इस साइड इफेक्ट के बारे में नहीं बताया था, जिसकी वजह से उन्हें खाना खाने और निगलने में परेशानी हो रही है.

Written ByKuldeep BabeleEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 09, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:00 PM IST
जबलपुर में अजीबोगरीब मामला, शख्स के मुंह में उग रहे बाल! ऑपरेशन के बाद खाने और निगलने में दिक्कत

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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