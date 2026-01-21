सतना में गजब कारनामा! पुरुष मरीज ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में आया गर्भाशय, देखते ही उड़ गए होश

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में हेल्थकेयर सेवाओं में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां पेट की समस्या के कारण एक मरीज़ डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड करवाने गया. जब उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, तो उसमें गर्भाशय (यूट्रस) होने की बात लिखी थी, जिसे देखते ही वो हैरान रह गया. क्योंकि पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता. यह सिर्फ़ महिलाओं में होता है. इस घटना के बाद स्वास्थ सेवाओं पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल, यह घटना 13 जनवरी की है, जब सतना ज़िले के उचेहरा जनपद पंचायत के अध्यक्ष निरंजन प्रजापति को पेट में असहनीय दर्द हुआ. उन्होंने एक डॉक्टर से सलाह ली, जिसने शुरुआती जांच के बाद उन्हें सोनोग्राफी करवाने की सलाह दी. इसके बाद वह स्टेशन रोड पर सतना डायग्नोस्टिक सेंटर गए, जहां उन्होंने पेट की सोनोग्राफी करवाई. रिपोर्ट में बताया गया कि लिवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियाज और किडनी नॉर्मल थे. लेकिन इसी रिपोर्ट में गर्भाशय का होना भी बताया गया और वो भी उल्टा.

कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती

आरोप है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की गैरमौजूदगी में डायग्नोस्टिक सेंटर में अयोग्य स्टाफ काम कर रहे हैं. वहां डॉक्टरों के पहले से साइन किए हुए लेटरहेड रखे रहते हैं, जिन पर प्रिंटेड फॉर्मेट होते हैं और रिपोर्ट जारी करने से पहले सिर्फ मरीज़ का नाम भरना होता है. इस कॉपी-पेस्ट तरीके और लापरवाही की वजह से एक पुरुष मरीज़ को महिला अंगों की डिटेल्स वाली रिपोर्ट जारी कर दी गई.

बीजेपी नेता ने जताई कड़ी आपत्ति

बीजेपी नेता निरंजन प्रजापति ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ऐसी लापरवाही हो सकती है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सेंटर गरीब और अनपढ़ मरीजों की ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ करते होंगे. उन्होंने ठीक होने के बाद इस मामले में उच्च-स्तरीय शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. इस बीच जिले के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) मनोज शुक्ला ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल जबलपुर के एक स्पेशलिस्ट से सलाह के बाद यह कन्फर्म हो गया है कि मरीज को सिर्फ़ गैस्ट्रिक की समस्या थी, लेकिन इस घटना ने पूरे राज्य में गरमागरम बहस छेड़ दी है.

