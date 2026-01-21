Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3081438
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सतना में गजब कारनामा! पुरुष मरीज ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में आया गर्भाशय, देखते ही उड़ गए होश

Satna News: सतना जिले में हेल्थकेयर सेवाओं में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 47 साल के एक पुरुष मरीज़ की सोनोग्राफी रिपोर्ट में गर्भाशय होने का जिक्र किया गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सतना में गजब कारनामा! पुरुष मरीज ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में आया गर्भाशय, देखते ही उड़ गए होश

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में हेल्थकेयर सेवाओं में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां पेट की समस्या के कारण एक मरीज़ डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड करवाने गया. जब उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, तो उसमें गर्भाशय (यूट्रस) होने की बात लिखी थी, जिसे देखते ही वो हैरान रह गया. क्योंकि पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता. यह सिर्फ़ महिलाओं में होता है. इस घटना के बाद स्वास्थ सेवाओं पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल, यह घटना 13 जनवरी की है, जब सतना ज़िले के उचेहरा जनपद पंचायत के अध्यक्ष निरंजन प्रजापति को पेट में असहनीय दर्द हुआ. उन्होंने एक डॉक्टर से सलाह ली, जिसने शुरुआती जांच के बाद उन्हें सोनोग्राफी करवाने की सलाह दी. इसके बाद वह स्टेशन रोड पर सतना डायग्नोस्टिक सेंटर गए, जहां उन्होंने पेट की सोनोग्राफी करवाई. रिपोर्ट में बताया गया कि लिवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, पैंक्रियाज और किडनी नॉर्मल थे. लेकिन इसी रिपोर्ट में गर्भाशय का होना भी बताया गया और वो भी उल्टा. 

कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती
आरोप है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की गैरमौजूदगी में डायग्नोस्टिक सेंटर में अयोग्य स्टाफ काम कर रहे हैं. वहां डॉक्टरों के पहले से साइन किए हुए लेटरहेड रखे रहते हैं, जिन पर प्रिंटेड फॉर्मेट होते हैं और रिपोर्ट जारी करने से पहले सिर्फ मरीज़ का नाम भरना होता है. इस कॉपी-पेस्ट तरीके और लापरवाही की वजह से एक पुरुष मरीज़ को महिला अंगों की डिटेल्स वाली रिपोर्ट जारी कर दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी नेता ने जताई कड़ी आपत्ति
बीजेपी नेता निरंजन प्रजापति ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ऐसी लापरवाही हो सकती है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सेंटर गरीब और अनपढ़ मरीजों की ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ करते होंगे. उन्होंने ठीक होने के बाद इस मामले में उच्च-स्तरीय शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. इस बीच जिले के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) मनोज शुक्ला ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल जबलपुर के एक स्पेशलिस्ट से सलाह के बाद यह कन्फर्म हो गया है कि मरीज को सिर्फ़ गैस्ट्रिक की समस्या थी, लेकिन इस घटना ने पूरे राज्य में गरमागरम बहस छेड़ दी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

satna newsmp news

Trending news

satna news
सतना में गजब कारनामा! पुरुष मरीज ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में आया गर्भाशय
Mohan Yadav
CM मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल, देंगे निवेश और नीति की जानकारी
mp news
MP में अफसरों की फिजूलखर्ची पर रोक, नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा
balrampur news
झाड़फूंक के 'कंपटीशन' में भतीजा बना कसाई, चाचा की कुल्हाड़ी से काट दी गर्दन
chhattisgarh news
5वीं–8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम, जानें डिटेल्स
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: OBC आरक्षण और भोजशाला पर SC में सुनवाई, पढ़ें मध्य प्रदेश की 21 जनवरी की खबरें
Bilaspur News
पत्नी को माफ कर साथ रहने वाला पति बाद में नहीं ले सकता तलाक! HC का बड़ा फैसला
mp news
नेताजी गए थे पेट दर्द दिखाने, सोनोग्राफी रिपोर्ट में बता दिया 'प्रेग्नेंट', जानिए
mp news
मालिक ने छोड़ी दुनिया, वफादार ने नहीं छोड़ा साथ! शव के पास रात भर बैठा रहा कुत्ता
MP Crime News
ग्वालियर में युवती का गला रेतकर हत्या, लाश के पास मिले खून से सने पत्थर और डंडे