बीजेपी पार्षद का अनोखा विरोध! चप्पलों की माला पहन नगर निगम बैठक में पहुंचीं ऋतु सवनेर, कह दी ऐसी बात...

Dewas Councillor Protest: देवास में बीजेपी पार्षद ऋतु सवनेर ने विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज होकर चप्पलों की माला पहनकर नगर निगम परिषद की बैठक में विरोध जताया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वार्ड में काम नहीं हुआ तो अगली बार अधिकारियों को माला पहनाएंगी. इस घटना ने बीजेपी की अंदरूनी नाराजगी और नगर निगम की सुस्ती को उजागर कर दिया है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:38 AM IST
बीजेपी पार्षद का अनोखा विरोध!
बीजेपी पार्षद का अनोखा विरोध!

BJP Councillor Ritu Savner News: देवास में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीजेपी की महिला पार्षद ऋतु सवनेर अपनी ही नगर सरकार के खिलाफ खुलकर उतर आईं. बुधवार को हुई नगर निगम परिषद की बैठक में वे जूते-चप्पलों की माला पहनकर पहुंचीं. इसका कारण था उनके वार्ड में विकास कार्यों का न होना और नगर निगम की बेरुखी. पार्षद ने कहा कि वे कई महीनों से आवेदन और निवेदन कर रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती. उनके मुताबिक, जनता परेशान है. सड़कों की हालत खराब है, सफाई व्यवस्था बदहाल है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

वहीं बैठक के दौरान ऋतु सवनेर ने खुलकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब अच्छा काम होता है तो लोग फूलों की माला पहनाते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता तो चप्पलों की माला पहनने की नौबत आ जाती है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आने वाले दिनों में वार्ड में विकास कार्य नहीं हुए तो अगली बार जिम्मेदार अधिकारियों को ही चप्पलों की माला पहनाएंगी. उनकी इस अनोखी विरोध शैली ने परिषद की बैठक में मौजूद सभी सदस्यों को चौंका दिया और पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई.

जमीनी स्तर पर स्थिति ठीक नहीं
इस घटना ने न केवल नगर निगम प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर किया है, बल्कि भाजपा संगठन के भीतर की खींचतान और नाराजगी को भी सामने ला दिया है. जिस पार्टी की सरकार राज्य और नगर दोनों जगह है, उसी पार्टी की पार्षद अपने ही सिस्टम से असंतुष्ट दिखीं. देवास नगर निगम की इस घटना से यह स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पर कामकाज की स्थिति ठीक नहीं है और पार्षद अब जनता के गुस्से की आवाज बन रही हैं.

(रिपोर्टः अमित श्रीवास्तर, देवास)

