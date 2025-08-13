MP में BJP विधायक का बड़ा बयान, 'ताजमहल को तेजोमहल कहा जाए'

MLA Murali Banwara Controversey Statement: भाजपा विधायक मुरली भंवरा का एक बयान काफी सुर्खियों में है. बागली से बीजेपी विधायक ने ताजमहल के बारे में विवादित बयान दिया है. जो अब बड़ा सियासी रूप लेता नजर आ रहा है. देवास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा 'शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था लेकिन हकीकत ये है कि वो ताजमहल नहीं बल्कि तेजोमहल है और यहां भगवान शिवजी का वास है. हमें आजतक ताजमहल के बारे में गलत इतिहास पढ़ाया गया है.'

ताजमहल नहीं तजोमहल

बीजेपी विधायक ने कहा 'ताजमहल के बारे में आप सभी जानते होंगे, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था. मिस्त्रियों से उसमें कुछ त्रुटी हुई जिसके वजह से उनके हाथ काटे गए. यही इतिहास आपने पढ़ा है न. लेकिन भाजपा जब केंद्र में आई तो हमनें इतिहास को नया किया. वास्तव में वो ताजमहल नहीं है बल्कि तेजोमहल है. यहां भगवान शिव का मंदिर विराजमान है. यहां जल की धारा भगवान शिव को अर्पित होती है. यदि इसकी सत्यता की जांच की जाए तो यह शिव मंदिर ही साबित होगा. हमें हमेशा से गलत इतिहास पढ़ाया गया है.' विधायक के इस बयान पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां भी बजाई.

तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे विधायक

पूरा मामला देवास जिले के खातेगांव के पास बागली का है. यहां 15 अगस्त से पहले, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीते मंगलवार को तिंरगा यात्रा निकाली गई थी. यात्रा का नेतृत्व बागली के विधायक मुरली भंवरा संभालते नजर आए. जटाशंकर मंडल की तरफ से आयोजित ये यात्रा बागली के थाना चौराहे से शुरू होकर लगभग 23 किमी का सफर तय करते हुए गादिया तक पहुंची. यात्रा के समापन समारोह में विधायक मुरली भंवरा ने हर घर तिंरगा अभियान के महत्व को बताते हुए आगे कुछ ऐसे विवादित बयान बोल दिए जिसने राजनीति का बाजार गर्म कर रखा है. विधायक ने ताजमहल के इतिहास को नकारते हुए उसे गलत बताया है.

सरकार ने किया सपना साकार

आयोजन के दौरान विधायक प्रदेश में चली रही कई योजनाओं के बारे में भी बात की. विधायक ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से लाड़ली बहनों को मिल रही सहायता राशि से कई महिलाएं आज सशक्त हुई है. पहले महिलाओं को पैसे के लिए अपने घरों पर निर्भर होना पड़ता था लेकिन लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों को मिल रहे 1500 रूपए से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है. वहीं एमपी के किसान भी किसान बीमा योजना के लाभ से लाभान्वित हुए है.

रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, ZEE मीडिया, देवास