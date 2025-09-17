तीन पत्नियां, संपत्ति 4,90,00,000 रुपए, सरकारी नौकरी के साथ-साथ की राजनीति, जानिए कौन हैं BJP के ये विधायक

MLA Hajari Lal Dangi-मध्यप्रदेश को भले ही आर्थिक रूप से पिछड़ा या गरीब राज्य माना जाता हो, लेकिन यहां करोड़पति विधायकों की संख्या कम नहीं है. राज्य के विधायकों की संपत्ति का आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है. अमीर विधायकों की सूची में आज हम बीजेपी के विधायक हजारी लाल दांगी पर नजर डालेंगे. हजारी लाल दांगी राजगढ़ की खिलचीपुर सीट से विधायक है. उनकी कुल संपत्ति 4 करोड़ 90 लाख रुपए है, जबकि उन पर 22 लाख 20 हजार रुपए का कर्ज भी है. हजारी लाल दांगी ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है.

12वीं पास हैं हजारी लाल

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में हजारी लाल दांगी ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं बताई थी. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था. चुनावी हलफनामे के अनुसार, हजारी लाल दांगी ने 1967 में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीरापुर से पढ़ाई की है. उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है.

इतनी है विधायक की संपत्ति

एफिडेविट के अनुसार, हजारी लाल दांगी की संपत्ति 4,90,00,000, उनके पर 22,20,000 रुपए का कर्ज भी है. जिसमें बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड है जो 8,78,805 और एक वाहन लोन है जो 13,78,777 है. उन्होंने अपना प्रोफेसन किसानी और सरकारी सर्विस बताया था. उनकी कमाई खेती का आय और विधायक पेंशन से होती है.

जमीन की बात करें तो हजारी लाल दांगी के नाम पर 11.928 हेक्टेयर कृषि भूमी पैतृक गांव काशीखेड़ी और बटावदा में है. 8500 Sq.ft का एक प्लाट जीरापुर में है. वहीं एक घर भी काशीखेड़ी गांव में है. वहीं उनकी पत्नी के नाम 8 हेक्टेयर जमीन है जो काशीखेड़ी और बटावदा में है.

विधायक की तीन पत्नियां

विधायक हजारी लाल दांगी के पास दो स्कॉर्पियों कार है, जिनकी कीमत 29 लाख रुपए है. विधायक दांगी के पास 75GM सोना हैं, वहीं उनकी पत्नी के पास 30 GM सोना और 5 किलो चांदी है. इन सबकी कुल कीमत 9,90,000 हजार रुपए है. बता दें कि हजारी लाल दांगी ने तीन शादियां की हैं, पहली पत्नी सरदारबाई दांगी हैं. वहीं दूसरी पत्नी का नाम धापूबाई दांगी है, और तीसरी पत्नी का नाम ज्योत्सना दांगी है.

तीन बार चुने गए विधायक

हजारी लाल दांगी एक शासकीय शिक्षक थे. राजनीति में आने से पहले वह सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. पहली बार हजारी लाल दांगी 1998 में विधायक चुने गए थे, उन्होंने चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था. इसके बाद 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की, यह चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा. इसके बाद साल 2023 में कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को हराकर जीत दर्ज की.

