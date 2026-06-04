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बूथ एजेंट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक, ऐसा रहा पंजाब के तरुण चुग राजनीतिक सफर

MP Rajya Sabha Bjp Candidates: एमपी में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इनमें तरुण चुग और रजनीश अग्रवार के नाम का ऐलान किया गया है. आइए आपको तरुण चुग के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:03 PM IST
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Tarun Chugh Profile
Tarun Chugh Profile

Tarun Chugh Profile: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हाई-प्रोफाइल राज्यसभा सीटों के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का नाम शामिल है. पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक मजबूती पर भरोसा जताते हुए मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है. आइए आपको तरुण चुग के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं.

बता दें कि 3 मई 1971 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे चरुण चुग पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है. उनका राजनीतिक सफर किसी बड़े नेता के परिवार से नहीं है, बल्कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में संगठन के साथ जुड़े रहे. मिली जानकारी के मुताबिक, सिर्फ 7 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए. उसके बाद उन्होंने अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए सक्रिय राजनीति में कदम रखा. बता दें कि तरुण चुग ने अमृतसर की गलियों में बीजेपी के लिए घर-घर जाकर प्रचार किया. धीरे-धीरे यही कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा बन गए. 

1989 में बूथ एजेंट का काम
बताया जाता है कि तरुण चुग ने 1989 में बीजेपी के बूथ एजेंट के रूप में काम शुरू किया था. इसके बाद 1992 में बीजेपी युवा मोर्च के अमृतसर के जिला अध्यक्ष बनाए गए. 1996 में उन्हें पंजाब युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया. उसके बाद 2000 में बीजेपी पंजाब प्रदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया. वहीं संगठन में लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने 2005 में बीजेपी के राज्य प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की कमान संभाली. साल 2009 में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी सरकार के दौरान पंजाब युवा विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया. जहां उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में काम किया. उन्होंने 2009 से 2012 तक युवा विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 

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ये भी पढ़ेंः BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित की लिस्ट, MP से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल उम्मीदवार

2014 में राष्ट्रीय मंत्री बनाया
2014 में बीजेपी ने तरुण चुग की संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया. उसके बाद अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी सौंपी. वहीं 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई. उसके बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी की जिम्मेदारी दी है. सितंबर 2022 में पार्टी ने उनके कार्यों पर भरोसा जताते हुए यह जिम्मेदारी बरकरार रखी. उसके बाद बीजेपी ने युवा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी भी बनाया गया. 

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