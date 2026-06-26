बीजेपी ने इस डिजिटल ट्रेनिंग कैंपेन को 6 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. पार्टी पहले ही जिला और मंडल (स्थानीय इकाई) स्तर पर ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर चुकी है. अब, आखिरी चरण में पार्टी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा रहा है. पार्टी का मानना ​​है कि डिजिटल ट्रेनिंग से संगठन की कामकाज की क्षमता बढ़ेगी और कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, शक्ति केंद्र के इंचार्ज और मंडल की कार्यकारी समिति को सभी बूथों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को उनके स्मार्टफोन पर इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग मिल जाए.