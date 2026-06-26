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BJP Digital Exam: भारतीय जनता पार्टी आज देशभर में बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी. इस अभियान के तहत संगठन ऐप के माध्यम से करीब 7 लाख कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी. पार्टी के मुताबिक, 65 हजार से अधिक बूथ समितियों के कार्यकर्ता और मंडल स्तर के मोर्चा पदाधिकारी इस डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उन्हें पार्टी की वितारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और विभिन्न योजनाओं की बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना है.
डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत, पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन के सफर, नेतृत्व और केंद्र में मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, संगठन के ऐप पर एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस ट्रेनिंग से जुड़ा एक एक्शन प्लान सभी जिला अध्यक्षों को भेज दिया गया है. यह मेगा-कैंपेन पूरे 14 दिनों तक चलेगा. 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर शुरू किया गया और 6 जुलाई 2026 को उनकी जयंती पर समाप्त होगा. यह कार्यक्रम पूरे 14 दिन चलेगा.
6 जुलाई तक देना होगा एग्जाम
बीजेपी ने इस डिजिटल ट्रेनिंग कैंपेन को 6 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. पार्टी पहले ही जिला और मंडल (स्थानीय इकाई) स्तर पर ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर चुकी है. अब, आखिरी चरण में पार्टी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा रहा है. पार्टी का मानना है कि डिजिटल ट्रेनिंग से संगठन की कामकाज की क्षमता बढ़ेगी और कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, शक्ति केंद्र के इंचार्ज और मंडल की कार्यकारी समिति को सभी बूथों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को उनके स्मार्टफोन पर इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग मिल जाए.
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