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BJP Digital Exam: 7 लाख कार्यकर्ता देंगे ऑनलाइन परीक्षा, संगठन ऐप पर देना होगा टेस्ट

BJP Digital Exam: बीजेपी आज संगठन ऐप के जरिए 7 लाख कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन परीक्षा लेगी. इसमें 65 हजाप से अधिक बूथ और मंडल स्तर के पाधिकारी शामिल होंगे. प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और पार्टी की विचारधारा से जोड़ना है.

Written ByPooja
Published: Jun 26, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:44 PM IST
BJP Digital Exam: 7 लाख कार्यकर्ता देंगे ऑनलाइन परीक्षा, संगठन ऐप पर देना होगा टेस्ट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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